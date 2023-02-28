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Абхазия Информ

ЗА ТРИ НЕДЕЛИ В АБХАЗИИ ИЗЪЯТ 1261 АППАРАТ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ

Новости Вторник, 28 февраля 2023 17:55
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ЗА ТРИ НЕДЕЛИ В АБХАЗИИ ИЗЪЯТ 1261 АППАРАТ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ

Сухум. 28 февраля 2023. Абхазия-Информ. За три недели работы  республиканского  штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалют, совместными усилиями МВД, СГБ, Госстандарта и «Черноморэнерго»,  были проведены  рейдовые мероприятия, в ходе которых выявлен и  изъято 1261 аппарат по добыче криптовалют.  О том за заседании Кабинета министров  во вторник, 28 февраля, сообщил  помощник премьер- министра Дмитрий Шамба.  

В  первую неделю работы штаба, с 6  по 12 февраля, в Сухуме было выявлено 110 аппаратов, в Гагрском районе - 92, в Гудаутском – 69, Сухумском – 92, Гулрыпшском – 183, Очамчырском – 319, Галском – 30. В  Ткуарчалском  районе  в первую неделю  ничего выявлено не было.

Всего за первую неделю было выявлено 895 аппаратов для добычи криптовалют.

Во вторую неделю, с 13 по 19 февраля, данные снизились. В  Сухуме было выявлено всего 3 аппарата, в Гагрском районе – 64, Сухумском – 10; в других районах аппараты по добыче криптовалют выявлены не были.

С 20 по 26 февраля в Сухуме выявили  192 аппарата, в Гагрском районе – 9, Гудаутском – 27, Сухумском – 31, Гулрыпшском – 2, Ткуарчалском – 3, Галском – 25. За  третью неделю было обнаружено и изъято 289 аппаратов.

«Работа продолжается. Совместными усилиями правоохранительных органов  и энергетиков проводятся рейдовые мероприятия, к тому же производится демонтаж трансформаторов, подключенных к электросети без получения соответствующих технических условий», – отметил Шамба.  

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган обратила внимание на то, что,  как только  начал работу оперативный  штаб,  заметно снизился объем  потребления электроэнергии.

«Снизилось   потребление в среднем более чем  на 500  тысяч кВт/ч  в сутки. Такая картина наблюдалась на протяжении 10 дней. Но из-за заметного похолодания  потребление электроэнергии вновь выросло, превысив 9 млн кВт/ч в сутки. Сейчас вновь наблюдается снижение –  до 7,8 млн кВт/ч в сутки. По перетоку из России мы  потребляем  6,4 млн кВТ/ч в сутки,  от ИнгурГЭС  – 1,4 млн кВт/ч в сутки.  Прослеживается динамика на снижение. Мероприятия штаба необходимы», – сказала она.

Озган также  отметила, что правительство Абхазии ведет переговоры о поставке электричества из России на вторую декаду марта, поскольку уровень воды  в водохранилище ИнгурГЭС  очень низкий – 411,3 метра, а проточность воды составляет 30 кубометров  в сутки.  

Она также прокомментировала  ситуацию на ВЛ «Ачгуара - 220».

«Мероприятия по замене проводов на линии завершены, сейчас проводятся мероприятия по монтажу грозозащитного троса.  Задача стоит  завершить все  работы в рамках поставок электроэнергии из России», – сказала Озган.

На вопрос журналистов, кто является владельцем майнинг-фермы, которая была обнаружена напротив здания «Черноморэнерго»,  премьер-министр Александр Анкваб ответил: «Проводится проверка,  о ее результатах мы вас проинформируем. Ферма  была не  просто перед носом «Черноморэнерго», а с  их помощью. Вы  прийти и сделать это не могли. Это  сделано с помощью энергетиков. Ничего не подключается  без участия энергетиков. С большим уважением к их труду, но,  к сожалению, это так. Доказательств тому немало. Последний пример – яркое тому подтверждение».

Об этом сообщает Аспныпресс.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 28 февраля 2023 18:03

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