ЗА ТРИ НЕДЕЛИ В АБХАЗИИ ИЗЪЯТ 1261 АППАРАТ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ

Сухум. 28 февраля 2023. Абхазия-Информ . За три недели работы республиканского штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалют, совместными усилиями МВД, СГБ, Госстандарта и «Черноморэнерго», были проведены рейдовые мероприятия, в ходе которых выявлен и изъято 1261 аппарат по добыче криптовалют. О том за заседании Кабинета министров во вторник, 28 февраля, сообщил помощник премьер- министра Дмитрий Шамба.

В первую неделю работы штаба, с 6 по 12 февраля, в Сухуме было выявлено 110 аппаратов, в Гагрском районе - 92, в Гудаутском – 69, Сухумском – 92, Гулрыпшском – 183, Очамчырском – 319, Галском – 30. В Ткуарчалском районе в первую неделю ничего выявлено не было.

Всего за первую неделю было выявлено 895 аппаратов для добычи криптовалют.

Во вторую неделю, с 13 по 19 февраля, данные снизились. В Сухуме было выявлено всего 3 аппарата, в Гагрском районе – 64, Сухумском – 10; в других районах аппараты по добыче криптовалют выявлены не были.

С 20 по 26 февраля в Сухуме выявили 192 аппарата, в Гагрском районе – 9, Гудаутском – 27, Сухумском – 31, Гулрыпшском – 2, Ткуарчалском – 3, Галском – 25. За третью неделю было обнаружено и изъято 289 аппаратов.

«Работа продолжается. Совместными усилиями правоохранительных органов и энергетиков проводятся рейдовые мероприятия, к тому же производится демонтаж трансформаторов, подключенных к электросети без получения соответствующих технических условий», – отметил Шамба.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган обратила внимание на то, что, как только начал работу оперативный штаб, заметно снизился объем потребления электроэнергии.

«Снизилось потребление в среднем более чем на 500 тысяч кВт/ч в сутки. Такая картина наблюдалась на протяжении 10 дней. Но из-за заметного похолодания потребление электроэнергии вновь выросло, превысив 9 млн кВт/ч в сутки. Сейчас вновь наблюдается снижение – до 7,8 млн кВт/ч в сутки. По перетоку из России мы потребляем 6,4 млн кВТ/ч в сутки, от ИнгурГЭС – 1,4 млн кВт/ч в сутки. Прослеживается динамика на снижение. Мероприятия штаба необходимы», – сказала она.

Озган также отметила, что правительство Абхазии ведет переговоры о поставке электричества из России на вторую декаду марта, поскольку уровень воды в водохранилище ИнгурГЭС очень низкий – 411,3 метра, а проточность воды составляет 30 кубометров в сутки.

Она также прокомментировала ситуацию на ВЛ «Ачгуара - 220».

«Мероприятия по замене проводов на линии завершены, сейчас проводятся мероприятия по монтажу грозозащитного троса. Задача стоит завершить все работы в рамках поставок электроэнергии из России», – сказала Озган.

На вопрос журналистов, кто является владельцем майнинг-фермы, которая была обнаружена напротив здания «Черноморэнерго», премьер-министр Александр Анкваб ответил: «Проводится проверка, о ее результатах мы вас проинформируем. Ферма была не просто перед носом «Черноморэнерго», а с их помощью. Вы прийти и сделать это не могли. Это сделано с помощью энергетиков. Ничего не подключается без участия энергетиков. С большим уважением к их труду, но, к сожалению, это так. Доказательств тому немало. Последний пример – яркое тому подтверждение».

Об этом сообщает Аспныпресс.