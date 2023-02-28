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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ОТКРЫЛИ ФОНТАНЧИК «ПОХИЩЕНИЕ МОНЕТ АЦАНАМИ» СКУЛЬПТОРА АРХИПА ЛАБАХУА

Новости Вторник, 28 февраля 2023 18:20
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В СУХУМЕ ОТКРЫЛИ ФОНТАНЧИК «ПОХИЩЕНИЕ МОНЕТ АЦАНАМИ» СКУЛЬПТОРА АРХИПА ЛАБАХУА

Сухум. 28 февраля 2023. Абхазия-Информ. В Сухуме,  на проспекте Леона, перед  Музеем  Банка  Абхазии  торжественно открыли  питьевой фонтанчик  скульптора Архипа Лабахуа. «Похищение монет Ацанами» так автор назвал свою работу.  Фонтанчик представляет собой  горловину кувшина, из которого два гнома – ацана пытаются утащить монеты.

Это уже  девятая малая скульптурная форма Архипа Лабахуа в столице.

«Идея подарить эту скульптуру не моя, она появилась у замечательных людей Астамура Тания и Беслана Барателия, а вот композицию в виде кувшина и вываливающихся монет я подсмотрел в музее монет. Монеты, которые изображены в бронзе – копии античных монет, ну а гномы привились спонтанно. Нам показалось, что чего-то не хватает, конечно гномов Ацанов!  Я работал над скульптурой всего два месяца и этот процесс был очень лёгким и быстрым»,  –  сказал Лабахуа, представляя свою работу.  

Ацаны – это мифические карликовые существа, согласно легенде, населявшие в древние времена горную Абхазию.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 28 февраля 2023 18:20

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