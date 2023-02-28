В СУХУМЕ ОТКРЫЛИ ФОНТАНЧИК «ПОХИЩЕНИЕ МОНЕТ АЦАНАМИ» СКУЛЬПТОРА АРХИПА ЛАБАХУА

Сухум. 28 февраля 2023. Абхазия-Информ . В Сухуме, на проспекте Леона, перед Музеем Банка Абхазии торжественно открыли питьевой фонтанчик скульптора Архипа Лабахуа. «Похищение монет Ацанами» – так автор назвал свою работу. Фонтанчик представляет собой горловину кувшина, из которого два гнома – ацана пытаются утащить монеты.

Это уже девятая малая скульптурная форма Архипа Лабахуа в столице.

«Идея подарить эту скульптуру не моя, она появилась у замечательных людей – Астамура Тания и Беслана Барателия, а вот композицию в виде кувшина и вываливающихся монет я подсмотрел в музее монет. Монеты, которые изображены в бронзе – копии античных монет, ну а гномы привились спонтанно. Нам показалось, что чего-то не хватает, конечно гномов Ацанов! Я работал над скульптурой всего два месяца и этот процесс был очень лёгким и быстрым», – сказал Лабахуа, представляя свою работу.

Ацаны – это мифические карликовые существа, согласно легенде, населявшие в древние времена горную Абхазию.