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Абхазия Информ

ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ОТ 28 ФЕВРАЛЯ

Новости Вторник, 28 февраля 2023 18:20
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ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ОТ 28 ФЕВРАЛЯ

Сухум. 28 февраля 2023. Абхазия-Информ. Состоялось заседание Кабинета Министров, в ходе которого приняли свыше 10 решений, касающихся регулирования работы органов государственного управления.

Кабмин решил направить единовременную социальной выплату семьям добровольцев Никиты Зухба и Матбея Абиджба, погибших в ходе специальной военной операции на Донбассе. А также дополнительную меру социальной поддержки семье Матбея Абиджба – ежемесячное пособие в размере 10 000 рублей на каждого ребенка.

Принято постановление «О проведении переговоров и подписании протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации товарами от 28 мая 2012 года».

Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган представляя документ отметила, что абхазская сторона ведет переговоры с Россией о возможности беспошлинного ввоза пропана в Абхазию.

По решению Кабмина, с 1 марта по 31 мая 2023 года в Абхазии будет произведена перерегистрация пенсионеров в целях актуализации данных о пенсионерах, содержащихся в государственных информационных базах и исключения случаев незаконного обналичивания средств, поступивших умершему пенсионеру.

Утверждены правила казначейского сопровождения средств. Они станут механизмом, позволяющим усилить меры противодействия нецелевому расходованию бюджетных средств.

Все принятые документы после подписания будут размещены в разделе «Акты Правительства». 

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 28 февраля 2023 18:34

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