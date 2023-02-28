Сухум. 28 февраля 2023. Абхазия-Информ . Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия информирует о том, что в настоящее время прием заявок на участие в ведомственной, целевой программе «Развитие сельского хозяйства на 2023 год» приостановлен по решению комиссии. В рамках первого этапа реализации ведомственной целевой Программы, конкурсной комиссией утверждены рабочие группы для изучения проектов с выездом на место их реализации.

Приказом министра утверждены восемь рабочих групп из числа членов комиссии и специалистов Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия. Изучение каждого проекта на месте его реализации в районах будет проводиться в присутствии специалистов местной Администрации района.

Рабочими группами будут изучены 264 проекта на общую сумму 167 895 068 рублей, и представлены на рассмотрение комиссии.

​Согласно действующему лимиту программы комиссия отберет проекты на сумму 90 млн рублей по следующим направлениям:

– развитие растениеводства – 30 млн рублей;

– развитие животноводства – 3 млн рублей;

– развитие рыбной отрасли – 5 млн рублей;

– переработка с/х продукции – 3 млн рублей;

– приобретение средств малой механизации – 22 млн рублей.

​О дальнейшем ходе реализации программы министерство будет информировать её участников программы на официальном сайте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Об этом сообщает сайт Министерства сельского хозяйства.