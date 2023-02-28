ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА С РУКОВОДСТВОМ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ И ПАРЛАМЕНТА

Открывая совещание, он проинформировал присутствующих о результатах рабочей поездки в Российскую Федерацию и визите в Республику Беларусь. Прежде всего, Аслан Бжания рассказал о результатах визита в Минск, подчеркнув, что Беларусь всегда проводила дружественную политику в отношении нашей страны. В частности, Беларусь не поддержала блокаду Абхазии со стороны стран СНГ после войны 1992-1993 гг.

В ходе общения глав государств в Минске были достигнуты конкретные договоренности о расширении экономического взаимодействия и формировании контактов по линии министерств обороны и специальных служб двух стран. Говоря об экономическом взаимодействии, Аслан Бжания напомнил участникам совещания, что еще во время визита Александра Лукашенко в Абхазию, он высказал заинтересованность в реализации крупных инвестиционных проектов в нашей стране. В ходе минской встречи стороны договорились реализовать крупный совместный проект в Очамчырском районе Абхазии, работы на площадке которого начнутся не позднее апреля 2024 г. Аслан Бжания отметил, что, по условиям договоренностей, не менее 80% сотрудников данного проекта будут гражданами нашей страны.

Обращаясь к участникам совещания, президент заявил, что в области эффективности государственного управления и экономической политики Республика Беларусь может служить хорошим примером для Абхазии. В частности, Аслан Бжания рассказал о белорусском Парке высоких технологий, который при начальных вложениях около 200 млн. долларов экспортирует продукцию интеллектуального труда (в основном решения в области программного обеспечения и микроэлектроники) на сумму более 2 млрд. долларов, а налоговые поступления составляют не менее 350 млн. долларов в год.

Он также сообщил о результатах рабочей поездки в Москву. Им были проведены встречи в Совете Безопасности и с членами правительства Российской Федерации. В ходе переговоров президента с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком и министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым обсуждались вопросы организации перетока электроэнергии из России в Абхазию и предоставления инфраструктурного кредита, необходимого для приобретения и установки устройств контроля потребления электроэнергии. Также на встречах обсуждались мероприятия по реализации межправительственного соглашения по проекту реконструкции международного аэропорта им. Владислава Ардзинба и возобновления воздушного сообщения с Российской Федерацией.

Аслан Бжания поручил вице-премьеру, министру экономики Кристине Озган подготовить все необходимые документы по организации перетока, инфраструктурному кредиту, соглашению о реконструкции и возобновлению воздушного сообщения и направиться в Москву для работы над перечисленными направлениями.

Президент также сообщил вице-спикеру Парламента Фазилбею Авидзба, что проект закона «о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов» прошел экспертизу, обсуждался в обществе, в прессе и в ближайшее время будет направлен в Парламент. Аслан Бжания подчеркнул, что в настоящее время нет никаких законодательных преград для осуществления такого рода деятельности.

«Наше законодательство позволяет такую деятельность проводить уже сегодня. Примеры подобного строительства уже существуют. И только если мы примем закон, то выгод у государства и нашего народа будет больше. В ближайшее время мы должны направить законопроект в Парламент», – отметил президент.

На совещании также заслушали отчет о деятельности Республиканского штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалют. Всего с момента создания штаба обнаружили и изъяли 1261 аппаратов по добыче криптовалют. Аслан Бжания поручил руководителям правоохранительных органов провести инспекцию мест хранения изъятого оборудования по добыче криптовалют.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган сообщила, что в результате принятых мер и с учетом потепления, суточное потребление электроэнергии в Республике Абхазия за период с 5 по 12 февраля снизилось на 600 000 кВт/ч, а за период с 12 по 27 февраля – на 900 000 кВт/ч. Таким образом, если потребление электроэнергии за январь текущего года составило около 10 млн кВт/ч, то в феврале текущего года оно снизилось до 7,8 млн кВт/ч, что существенно ниже январских значений и соответствует нормам потребления.

В ходе совещания Аслан Бжания затребовал текущую информацию о ходе проведения капитального ремонта на ВЛ-220 кВ «Ачгуара».

Премьер-министр Александр Анкваб сообщил, что основной объем ремонтных работ уже завершен, однако в настоящее время продолжается монтаж системы грозозащиты, который займет порядка двух месяцев. В связи с тем, что данные работы ведутся силами РУП «Черноморэнерго» без привлечения дополнительных специалистов из Российской Федерации и с учетом ненастной погоды на протяжении почти всего февраля, сроки монтажа системы сдвинулись.

Премьер подчеркнул, что данные работы подразумевают монтаж стальных канатов над высоковольтными линиями и последующее их заземление у каждой высоковольтной опоры. При этом сохраняется возможность эксплуатации ЛЭП параллельно с установкой системы защиты от разрушительного действия молний. Заслушав доклад Премьер-министра, Президент поручил проконтролировать проведение работ в течение следующей рабочей недели.