ЗАДЕРЖАН ГРАЖДАНИН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Сухум. 28 февраля 2023. Абхазия-Информ. Шамсиддинову Рамзидину Вохиджон-углы 1998 г.р. вменяется незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, а равно сбыт наркотического средства в особо крупном размере.
Вышеназванный гражданин задержан в результате проведенных оперативных мероприятий сотрудниками наркоконтроля МВД Абхазии. При личном досмотре у мужчины обнаружено и изъято 24 заизолированных свертка с белым порошкообразным веществом внутри.
В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в отношении задержанного лица установлено, что последний распространял наркотические средства на территории Республики Абхазия путем так называемых «тайных закладок» и готов указать на их места.
В г. Сухум по ул. Кодорское шоссе, в районе нефункционирующей ж/д станции «Кяласур», на разных участках местности сотрудниками УКОН МВД было обнаружено и изъято 6 заизолированных свёртков с наркотическим средством «Метадон.
Согласно справке экспертно-криминалистического центра МВД Абхазии общая масса изъятого наркотического средства «метадон» составила свыше 14 грамм, что является особо крупным размером.
Гражданин Шамсиддинов решением суда г. Сухум заключён под стражу. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 224 УК РА проводит следственный отдел столичного УВД.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.
Последнее от Super User
- ИНАЛ АРДЗИНБА В ЭФИРЕ «БОЛЬШОЙ ИГРЫ» НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ
- ИНАЛ АРДЗИНБА: ГЛАВНАЯ НАША ЗАДАЧА – ЭТО УКРЕПЛЕНИЕ НАШЕГО СУВЕРЕНИТЕТА!
- ПРОДОЛЖАЮТ УСИЛЕННЫЕ РЕЙДЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
- ТЕЛО ПОГИБШЕГО НА ДОНБАСЕ ДОСТАВЛЕНО В ПИЦУНДУ
- ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА С РУКОВОДСТВОМ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ И ПАРЛАМЕНТА