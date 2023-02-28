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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАН ГРАЖДАНИН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Новости Вторник, 28 февраля 2023 18:58
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ЗАДЕРЖАН ГРАЖДАНИН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Сухум. 28 февраля 2023. Абхазия-Информ. Шамсиддинову Рамзидину Вохиджон-углы 1998 г.р. вменяется незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, а равно сбыт наркотического средства в особо крупном размере.

Вышеназванный гражданин задержан в результате проведенных оперативных мероприятий сотрудниками наркоконтроля   МВД Абхазии. При личном досмотре у мужчины обнаружено и изъято 24 заизолированных свертка с белым порошкообразным веществом внутри.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в отношении задержанного лица установлено, что последний распространял наркотические средства на территории Республики Абхазия путем так называемых «тайных закладок» и готов указать на их места.

В г. Сухум по ул. Кодорское шоссе, в районе нефункционирующей ж/д станции «Кяласур», на разных участках местности сотрудниками УКОН МВД было обнаружено и изъято 6 заизолированных свёртков с наркотическим средством «Метадон.

Согласно справке экспертно-криминалистического центра МВД Абхазии общая масса изъятого наркотического средства «метадон» составила свыше 14 грамм, что является особо крупным размером.

Гражданин Шамсиддинов решением суда г. Сухум заключён под стражу. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 224 УК РА проводит следственный отдел столичного УВД.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 28 февраля 2023 19:04

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