ПРОДОЛЖАЮТ УСИЛЕННЫЕ РЕЙДЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Сухум. 28 февраля 2023. Абхазия-Информ . По поручению министра внутренних дел Вальтера Бутба МВД Абхазии продолжает усиленные рейды по предупреждению и профилактике правонарушений в республике. Проведены профмероприятия «Безопасный город» и «Безопасный район». Под контролем заместителя министра Беслана Чкадуа сотрудники милиции дислоцировались по всей республике с целью выявления правонарушений.

Сотрудники милиции работают в ненормированном графике, ежедневно патрулируя улицы городов и районов. Тревожной остается статистика так называемых «пьяных водителей», ежедневно правоохранители выявляют случаи вождения автомобильным средством в нетрезвом состоянии. Для более слаженной оперативной работы сотрудники лаборатории распределены в том числе на постах ДПС. Подобная мера позволяет осуществлять освидетельствование водителей, вызывающих подозрение у правоохранителей.

«Безопасный город» включает в себя как патрулирование, так и стационарный контроль. Руководство МВД усиливает подобные профилактические мероприятия ротацией кадров. Основными, как и прежде остаются такие правонарушения как вождение в нетрезвом состоянии, выезд на встречную полосу, превышение скорости, тонирование лобовых автомобильных стекол. В случае выявления последнего, сотрудники реагируют на месте, снимая запрещенную законом пленку.

Кроме того, сотрудники милиции напоминают об административной ответственности за управление транспортными средствами с нестандартными, нечитаемыми или установленными с нарушением требований правил дорожного движения номерными знаками. Данное правонарушение влечет за собой административный штраф до 1800 рублей.

Рейдовое мероприятие в городах и районах систематизируется специалистами и формируется в единый отчет о проделанной работе. За выходные дни 25 и 26 февраля всего зафиксировано 604 административных правонарушения.

Усиленные рейды сотрудники милиции продолжат далее, работая в ежедневном режиме. МВД напоминает, основной целью сотрудников милиции является снижение количества дорожно- транспортных происшествий, минимизация нарушений правил дорожного движения и обеспечение безопасности всех участников дорожного движения. Подобные профмероприятия будут регулярно проводиться по всей Республике.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.