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Абхазия Информ

ИНАЛ АРДЗИНБА: ГЛАВНАЯ НАША ЗАДАЧА – ЭТО УКРЕПЛЕНИЕ НАШЕГО СУВЕРЕНИТЕТА!

Новости Вторник, 28 февраля 2023 19:08
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ИНАЛ АРДЗИНБА: ГЛАВНАЯ НАША ЗАДАЧА – ЭТО УКРЕПЛЕНИЕ НАШЕГО СУВЕРЕНИТЕТА!

Сухум. 28 февраля 2023. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Инал Ардзинба дал интервью телеканалу «Россия 24». В ходе интервью он рассказал об итогах переговоров президента Республики Абхазия Аслана Бжания и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, состоявшихся 21 февраля 2023 в городе Минск.

«Наша задача заключается в комплексном развитии отношений с Республикой Беларусь», – заявил министр.

Глава МИД отметил: «Мы создаем синергетический эффект от нашего экономического сотрудничества и рассчитываем, что это отразится на качестве жизни наших сограждан».

Министр подчеркнул, что уже подписываются контракты по поставке знаменитого абхазского вина в Республику Беларусь. Рассматриваются и другие товарные позиции, которые производятся в Абхазии. Кроме того, планируется реализация совместных инвестиционных проектов с Республикой Беларусь в сфере туризма.

Глава внешнеполитического ведомства сообщил: «Интеграционные процессы активизировались. Мы активно осуществляем мониторинг того, как эффективно развивается Союзное государство, и смотрим в будущее и на перспективу очень позитивно».

Инал Ардзинба также отметил: «Главная наша задача – это укрепление нашего суверенитета!

Мы видим в интеграционных объединениях потенциал для того, чтобы мы укрепляли наш государственный суверенитет, который является результатом многовековой борьбы нашего народа за свободу. Это воплощение исторической справедливости для нашего народа и Российская Федерация нам в этом помогает».

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