ИНАЛ АРДЗИНБА В ЭФИРЕ «БОЛЬШОЙ ИГРЫ» НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ

Сухум. 28 февраля 2023. Абхазия-Информ . Министр иностранных дел Республики Абхазия Инал Ардзинба выступил в эфире программы «Большая игра» на Первом канале. В ходе выступления он заявил:

«Абхазия, будучи в центре геополитического противостояния, сквозь века пронесла свою самобытность, культуру и суверенитет. Абхазы никогда не колебались, когда стоял выбор: отдавать жизнь за Родину или нет.

ООН и другие институты глобального управления демонстрируют вопиющее двуличие, беспокоясь судьбой косоваров (с сомнительной историей государственности), будучи при этом слепыми и глухими по отношению к абхазам, чья государственность берет начало с 8 века н.э. Абхазский народ видит это и делает соответствующие выводы.

США занимаются глобальной проекцией несправедливости, проекцией двойных стандартов. Все это отражается на нашей родине. Ключевой инструмент, который используют США, – это, безусловно, неправительственные организации, которые они создали. В том числе они работают и в Абхазии. Мы за этим внимательно следим. Это чрезвычайно важно. Наш народ видит эту политику несправедливости, двойных стандартов и дает адекватную оценку ей».

Также Инал Ардзинба подчеркнул, что народ Абхазии полностью поддерживает цели и задачи специальной военной операции и всегда готов прийти на помощь братскому народу.