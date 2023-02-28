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Абхазия Информ

ВЫШЛА В СВЕТ «ХРЕСТОМАТИЯ АБХАЗСКОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

Новости Вторник, 28 февраля 2023 20:07
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ВЫШЛА В СВЕТ «ХРЕСТОМАТИЯ АБХАЗСКОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

Сухум. 28 февраля 2023. Абхазия-Информ. Вышла в свет книга «Хрестоматия абхазской детской литературы», вторая часть. Составитель и автор предисловия Диана Аджинджал, заведующая кафедрой абхазской литературы, кандидат филологических наук, почетный профессор АГУ. Учебное пособие содержит детские произведения абхазских авторов, а также детские фольклорные материалы.

Хрестоматия составлена в соответствии с программой по абхазской детской литературе для студентов Абхазского государственного университета.

Научный редактор доктор филологических наук, профессор, академик Ш. Х. Салакая . Рецензент кандидат филологических наук, доцент Ц. С. Габниа.

Редактор Милия Цвинариа, корректор Дифа Габниа, компьютерный набор Ламара Чамагуа, компьютерная верстка Адамур Беренджи.

Книга отпечатана в типографии АГУ.

Тираж издания – 300 экз.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 28 февраля 2023 20:37

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