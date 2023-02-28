ВЫШЛА В СВЕТ «ХРЕСТОМАТИЯ АБХАЗСКОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»
Сухум. 28 февраля 2023. Абхазия-Информ. Вышла в свет книга «Хрестоматия абхазской детской литературы», вторая часть. Составитель и автор предисловия Диана Аджинджал, заведующая кафедрой абхазской литературы, кандидат филологических наук, почетный профессор АГУ. Учебное пособие содержит детские произведения абхазских авторов, а также детские фольклорные материалы.
Хрестоматия составлена в соответствии с программой по абхазской детской литературе для студентов Абхазского государственного университета.
Научный редактор доктор филологических наук, профессор, академик Ш. Х. Салакая . Рецензент кандидат филологических наук, доцент Ц. С. Габниа.
Редактор Милия Цвинариа, корректор Дифа Габниа, компьютерный набор Ламара Чамагуа, компьютерная верстка Адамур Беренджи.
Книга отпечатана в типографии АГУ.
Тираж издания – 300 экз.