 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СУХУМСКОЙ ШКОЛЕ №1 ОТКРЫЛИ STEM-ЛАБОРАТОРИЮ

Новости Вторник, 28 февраля 2023 20:37
Оцените материал
(0 голосов)
В СУХУМСКОЙ ШКОЛЕ №1 ОТКРЫЛИ STEM-ЛАБОРАТОРИЮ

Сухум. 28 февраля 2023. Абхазия-Информ. В Сухумской средней школе №1 открылся образовательный центр, в котором будет осуществляться преподавание на основе STEM подхода (интегрированный подход к обучению, объединяющий научную, техническую и инженерную составляющую в единый процесс).

«Хочу поблагодарить руководство Сухумского Офиса Детского Фонда ЮНИСЕФ за поддержку в развитии нашей системы образования. Недавно мы открывали подобную лабораторию в Гулрыпшской школе. Работа министерства в данном направлении будет продолжена. В частности, в 1-й школе также планируется открыть медицинский класс. Надеюсь, что из этого класса выйдет много пытливых умов, которые станут большими учеными», – сказал на открытии лаборатории министр просвещения Инал Габлия.

Он подчеркнул, что в новой лаборатории могут проводить занятия по физике, химии и биологии любые школы, которые изъявят желание.

На открытии также присутствовали представители ЮНИСЕФ, которые осуществили ремонт и техническое оснащение образовательного центра.

«Современные тенденции показывают, что очень важно преподавать детям предметы не только в теории, но и с практическим применением. Технологии развиваются очень быстро и система образования должна подстраиваться под этот ритм и даже опережать его. В ближайшее время мы откроем еще две STEM-лаборатории, в Очамчыре и в Гале. Мы обещаем, что будем стараться находить средства для создания как можно больше подобных образовательных центров на территории Абхазии», – сказал глава Сухумского Офиса Детского Фонда ЮНИСЕФ Оливье Тонэ.

Директор сухумской средней школы №1, поблагодарив Министерство просвещения и ЮНИСЕФ за оказанную помощь, отметила: «До сего дня наши дети не имели возможности выполнять практические работы по таким предметам, как: химия, физика и биология. Дети с большим удовольствием приняли этот подарок и теперь рвутся в этот класс, чтобы изучить науку с практической стороны».

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 28 февраля 2023 20:49

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВЫШЛА В СВЕТ «ХРЕСТОМАТИЯ АБХАЗСКОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДИТЕЛЕМ АГТРК »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.