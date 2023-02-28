В СУХУМСКОЙ ШКОЛЕ №1 ОТКРЫЛИ STEM-ЛАБОРАТОРИЮ

«Хочу поблагодарить руководство Сухумского Офиса Детского Фонда ЮНИСЕФ за поддержку в развитии нашей системы образования. Недавно мы открывали подобную лабораторию в Гулрыпшской школе. Работа министерства в данном направлении будет продолжена. В частности, в 1-й школе также планируется открыть медицинский класс. Надеюсь, что из этого класса выйдет много пытливых умов, которые станут большими учеными», – сказал на открытии лаборатории министр просвещения Инал Габлия.

Сухум. 28 февраля 2023. Абхазия-Информ . В Сухумской средней школе №1 открылся образовательный центр, в котором будет осуществляться преподавание на основе STEM подхода (интегрированный подход к обучению, объединяющий научную, техническую и инженерную составляющую в единый процесс).

Он подчеркнул, что в новой лаборатории могут проводить занятия по физике, химии и биологии любые школы, которые изъявят желание.

На открытии также присутствовали представители ЮНИСЕФ, которые осуществили ремонт и техническое оснащение образовательного центра.

«Современные тенденции показывают, что очень важно преподавать детям предметы не только в теории, но и с практическим применением. Технологии развиваются очень быстро и система образования должна подстраиваться под этот ритм и даже опережать его. В ближайшее время мы откроем еще две STEM-лаборатории, в Очамчыре и в Гале. Мы обещаем, что будем стараться находить средства для создания как можно больше подобных образовательных центров на территории Абхазии», – сказал глава Сухумского Офиса Детского Фонда ЮНИСЕФ Оливье Тонэ.

Директор сухумской средней школы №1, поблагодарив Министерство просвещения и ЮНИСЕФ за оказанную помощь, отметила: «До сего дня наши дети не имели возможности выполнять практические работы по таким предметам, как: химия, физика и биология. Дети с большим удовольствием приняли этот подарок и теперь рвутся в этот класс, чтобы изучить науку с практической стороны».