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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДИТЕЛЕМ АГТРК

Новости Вторник, 28 февраля 2023 20:53
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДИТЕЛЕМ АГТРК

Сухум. 28 февраля 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб обсудил с генеральным директором АГТРК Ириной Агрба вопросы материально-технического обеспечения компании, повышения качества телевизионного и радиовещания, оперативного предоставления гражданам социально значимой информации.

В ходе рабочей встречи было акцентировано внимание на необходимости большего вовлечения руководителей органов государственной власти и управления в информирование общества о принимаемых и реализуемых решениях.

Об этом сообщает сайт КМ.

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