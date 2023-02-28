АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДИТЕЛЕМ АГТРК
Новости Вторник, 28 февраля 2023 20:53
Сухум. 28 февраля 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб обсудил с генеральным директором АГТРК Ириной Агрба вопросы материально-технического обеспечения компании, повышения качества телевизионного и радиовещания, оперативного предоставления гражданам социально значимой информации.
В ходе рабочей встречи было акцентировано внимание на необходимости большего вовлечения руководителей органов государственной власти и управления в информирование общества о принимаемых и реализуемых решениях.
Об этом сообщает сайт КМ.