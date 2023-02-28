ДЕЛЕГАЦИЯ МВД АБХАЗИИ НАХОДИТСЯ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Сухум. 28 февраля 2023. Абхазия-Информ . В Южную Осетию прибыла делегация МВД Абхазии во главе с министром Вальтером Бутба. Состоялась встреча Вальтера Бутба с главой МВД РЮО Валерием Газзаевым и рабочее совещание по вопросам межведомственного взаимодействия.