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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ МВД АБХАЗИИ НАХОДИТСЯ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Новости Вторник, 28 февраля 2023 21:02
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ДЕЛЕГАЦИЯ МВД АБХАЗИИ НАХОДИТСЯ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Сухум. 28 февраля 2023. Абхазия-Информ. В Южную Осетию прибыла делегация МВД Абхазии во главе с министром Вальтером Бутба. Состоялась встреча Вальтера Бутба с главой МВД РЮО Валерием Газзаевым и рабочее совещание по вопросам межведомственного взаимодействия.

Руководители министерств обсудили работу по обмену опытом в профильных подразделениях, совместные меры по борьбе с преступностью, а также вопросы повышения уровня безопасности в странах.

Во встрече также приняли участие представители Совместного информационно-координационного Центра МВД РА и РФ.

В ходе визита запланировано посещение СИКЦ ОВД РЮО, где пройдёт рабочее совещание по вопросам обмена правового и практического опыта в сфере проведения специальных экспертиз.

Кроме того, планируется рассмотреть вопрос создания лаборатории специальных криминалистических экспертиз на базе Совместного информационно-координационного центра МВД Абхазии и Российской Федерации на территории Республики Абхазия.

Министр внутренних дел Южной Осетии Валерий Газзаев наградил главу МВД Абхазии Вальтера Бутба медалью «За укрепление боевого содружества».

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 28 февраля 2023 21:04

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