ДЕЛЕГАЦИЯ МВД АБХАЗИИ НАХОДИТСЯ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Сухум. 28 февраля 2023. Абхазия-Информ. В Южную Осетию прибыла делегация МВД Абхазии во главе с министром Вальтером Бутба. Состоялась встреча Вальтера Бутба с главой МВД РЮО Валерием Газзаевым и рабочее совещание по вопросам межведомственного взаимодействия.
Руководители министерств обсудили работу по обмену опытом в профильных подразделениях, совместные меры по борьбе с преступностью, а также вопросы повышения уровня безопасности в странах.
Во встрече также приняли участие представители Совместного информационно-координационного Центра МВД РА и РФ.
В ходе визита запланировано посещение СИКЦ ОВД РЮО, где пройдёт рабочее совещание по вопросам обмена правового и практического опыта в сфере проведения специальных экспертиз.
Кроме того, планируется рассмотреть вопрос создания лаборатории специальных криминалистических экспертиз на базе Совместного информационно-координационного центра МВД Абхазии и Российской Федерации на территории Республики Абхазия.
Министр внутренних дел Южной Осетии Валерий Газзаев наградил главу МВД Абхазии Вальтера Бутба медалью «За укрепление боевого содружества».
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.