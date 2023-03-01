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Абхазия Информ

ИЗЪЯТА ТАБАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ БЕЗ АКЦИЗНОГО СБОРА

Новости Среда, 01 марта 2023 18:53
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ИЗЪЯТА ТАБАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ БЕЗ АКЦИЗНОГО СБОРА

Сухум. 1 марта 2023. Абхазия-Информ. Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК, в ходе реализации оперативной информации в городе Сухум в готовящемся к открытию торговом объекте обнаружена и изъята табачная продукция для кальяна без марок акцизного сбора РА  в количестве 210 пачек. 

Все материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 01 марта 2023 18:55

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