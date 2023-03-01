ИЗЪЯТА ТАБАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ БЕЗ АКЦИЗНОГО СБОРА

Сухум. 1 марта 2023. Абхазия-Информ. Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК, в ходе реализации оперативной информации в городе Сухум в готовящемся к открытию торговом объекте обнаружена и изъята табачная продукция для кальяна без марок акцизного сбора РА в количестве 210 пачек.

