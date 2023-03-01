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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ОТКРЫЛАСЬ АССОЦИАЦИЯ РЕАБИЛИТОЛОГОВ АБХАЗИИ

Новости Среда, 01 марта 2023 18:56
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В СУХУМЕ ОТКРЫЛАСЬ АССОЦИАЦИЯ РЕАБИЛИТОЛОГОВ АБХАЗИИ

Сухум. 1 марта 2023. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба принял участие в церемонии открытия ассоциации реабилитологов Абхазии. Ассоциация создана для саморегулирования профессиональной и иной деятельности специалистов и всех вовлеченных в процесс реабилитации в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки, спорта.

В своем приветственном слове министр Эдуард Бутба отметил:

«Уважаемые коллеги!

Я поздравляю нас всех с открытием Ассоциации реабилитологов Абхазии.

Долгие годы каждый из вас работает со сложнейшими медицинскими диагнозами, преодолевая психологические и физические барьеры, вы ставите на ноги тяжелых пациентов, даря им шанс на полноценную жизнь, на светлое будущее.  

Наша общая задача – оказывать всестороннее содействие в полноценном развитии каждого ребенка с ограниченными возможностями.

И мы, я имею ввиду Минздрав, готовы и будем помогать вам в этом важном и сложном вопросе. Министерство здравоохранения направляет десятки граждан разных возрастов на реабилитацию в Российскую Федерацию каждый год. 

Безусловно, созданная вами Ассоциация реабилитологов сможет снять комплекс имеющихся вопросов и облегчить лечение нуждающихся в нем жителей Абхазии, не выезжая за границу. 

Конечно, мы отдаем себе отчет в том, какие значимые задачи стоят перед нами. Убежден, вам на помощь придут медики наших учреждений. Ведь реабилитация детей с ограниченными возможностями- это работа нескольких специалистов. Мы рассчитываем на помощь педиатров, ортопедов, офтальмологов, психологов, невропатологов в этом большом, общем деле. 

Уважаемые, друзья, дорогие коллеги, я желаю нам плодотворной работы, в добрый путь!»

Эдуард Бутба также рассказал , что в апреле планируется проведение большой конференции реабилитологов с привлечением специалистов из России, в частности заведующего кафедрой Сеченовского университета, профессора Евгения Ачкасова. 

В церемонии открытия приняли участие депутаты Парламента, члены правительства.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 01 марта 2023 19:02

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