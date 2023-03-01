В СУХУМЕ ОТКРЫЛАСЬ АССОЦИАЦИЯ РЕАБИЛИТОЛОГОВ АБХАЗИИ

Сухум. 1 марта 2023. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба принял участие в церемонии открытия ассоциации реабилитологов Абхазии. Ассоциация создана для саморегулирования профессиональной и иной деятельности специалистов и всех вовлеченных в процесс реабилитации в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки, спорта.

В своем приветственном слове министр Эдуард Бутба отметил:

«Уважаемые коллеги!

Я поздравляю нас всех с открытием Ассоциации реабилитологов Абхазии.

Долгие годы каждый из вас работает со сложнейшими медицинскими диагнозами, преодолевая психологические и физические барьеры, вы ставите на ноги тяжелых пациентов, даря им шанс на полноценную жизнь, на светлое будущее.

Наша общая задача – оказывать всестороннее содействие в полноценном развитии каждого ребенка с ограниченными возможностями.

И мы, я имею ввиду Минздрав, готовы и будем помогать вам в этом важном и сложном вопросе. Министерство здравоохранения направляет десятки граждан разных возрастов на реабилитацию в Российскую Федерацию каждый год.

Безусловно, созданная вами Ассоциация реабилитологов сможет снять комплекс имеющихся вопросов и облегчить лечение нуждающихся в нем жителей Абхазии, не выезжая за границу.

Конечно, мы отдаем себе отчет в том, какие значимые задачи стоят перед нами. Убежден, вам на помощь придут медики наших учреждений. Ведь реабилитация детей с ограниченными возможностями- это работа нескольких специалистов. Мы рассчитываем на помощь педиатров, ортопедов, офтальмологов, психологов, невропатологов в этом большом, общем деле.

Уважаемые, друзья, дорогие коллеги, я желаю нам плодотворной работы, в добрый путь!»

Эдуард Бутба также рассказал , что в апреле планируется проведение большой конференции реабилитологов с привлечением специалистов из России, в частности заведующего кафедрой Сеченовского университета, профессора Евгения Ачкасова.

В церемонии открытия приняли участие депутаты Парламента, члены правительства.