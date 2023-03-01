В СУХУМЕ ОТКРЫЛАСЬ АССОЦИАЦИЯ РЕАБИЛИТОЛОГОВ АБХАЗИИ
Сухум. 1 марта 2023. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба принял участие в церемонии открытия ассоциации реабилитологов Абхазии. Ассоциация создана для саморегулирования профессиональной и иной деятельности специалистов и всех вовлеченных в процесс реабилитации в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки, спорта.
В своем приветственном слове министр Эдуард Бутба отметил:
«Уважаемые коллеги!
Я поздравляю нас всех с открытием Ассоциации реабилитологов Абхазии.
Долгие годы каждый из вас работает со сложнейшими медицинскими диагнозами, преодолевая психологические и физические барьеры, вы ставите на ноги тяжелых пациентов, даря им шанс на полноценную жизнь, на светлое будущее.
Наша общая задача – оказывать всестороннее содействие в полноценном развитии каждого ребенка с ограниченными возможностями.
И мы, я имею ввиду Минздрав, готовы и будем помогать вам в этом важном и сложном вопросе. Министерство здравоохранения направляет десятки граждан разных возрастов на реабилитацию в Российскую Федерацию каждый год.
Безусловно, созданная вами Ассоциация реабилитологов сможет снять комплекс имеющихся вопросов и облегчить лечение нуждающихся в нем жителей Абхазии, не выезжая за границу.
Конечно, мы отдаем себе отчет в том, какие значимые задачи стоят перед нами. Убежден, вам на помощь придут медики наших учреждений. Ведь реабилитация детей с ограниченными возможностями- это работа нескольких специалистов. Мы рассчитываем на помощь педиатров, ортопедов, офтальмологов, психологов, невропатологов в этом большом, общем деле.
Уважаемые, друзья, дорогие коллеги, я желаю нам плодотворной работы, в добрый путь!»
Эдуард Бутба также рассказал , что в апреле планируется проведение большой конференции реабилитологов с привлечением специалистов из России, в частности заведующего кафедрой Сеченовского университета, профессора Евгения Ачкасова.
В церемонии открытия приняли участие депутаты Парламента, члены правительства.
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