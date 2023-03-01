СОТРУДНИКИ ИМНС ПО ГАГРСКОМУ РАЙОНУ ПРОШЛИ ПРОФИЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
Сухум. 1 марта 2023. Абхазия-Информ. В целях повышения качества налогового администрирования и наиболее эффективной реализации налогового законодательства Республики Абхазия, Министерством по налогам и сборам было принято решение о прохождении профильного тестирования сотрудников подведомственных инспекции.
К текущему времени профильное тестирование прошли сотрудники ИМНС РА по Гагрскому району.
Ранее, в декабре 2022 года в центральном аппарате МНС РА было проведено тестирование работников Инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Сухум.
Данная мера позволит улучшить качество налогового администрирования на местах. Результаты уже проведенного тестирования ИМНС РА по г.Сухум положительные, аттестация пройдена всеми сотрудниками.
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