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Абхазия Информ

СОТРУДНИКИ ИМНС ПО ГАГРСКОМУ РАЙОНУ ПРОШЛИ ПРОФИЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Новости Среда, 01 марта 2023 19:02
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СОТРУДНИКИ ИМНС ПО ГАГРСКОМУ РАЙОНУ ПРОШЛИ ПРОФИЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Сухум. 1 марта 2023. Абхазия-Информ. В целях повышения качества налогового администрирования и наиболее эффективной реализации налогового законодательства Республики Абхазия, Министерством по налогам и сборам было принято решение о прохождении профильного тестирования сотрудников подведомственных инспекции. 


К текущему времени профильное тестирование прошли сотрудники ИМНС РА по Гагрскому району.

Ранее, в декабре 2022 года в центральном аппарате МНС РА было проведено тестирование работников Инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Сухум.

Данная мера позволит улучшить качество налогового администрирования на местах. Результаты уже проведенного тестирования ИМНС РА по г.Сухум положительные, аттестация пройдена всеми сотрудниками.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 01 марта 2023 19:07

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