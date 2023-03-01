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Абхазия Информ

«СИРИУС» ПРИГЛАШАЕТ ШКОЛЬНИКОВ ИЗ АБХАЗИИ НА ИЮНЬСКУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ИНФОРМАТИКА

Новости Среда, 01 марта 2023 19:07
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«СИРИУС» ПРИГЛАШАЕТ ШКОЛЬНИКОВ ИЗ АБХАЗИИ НА ИЮНЬСКУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ИНФОРМАТИКА

Сухум. 1 марта 2023. Абхазия-Информ. Российский образовательный центр «Сириус» объявляет о продолжении отбора на июньскую программу «Информатика. Юниоры». Образовательная программа проводится в Образовательном центре «Сириус» (Образовательный Фонд «Талант и успех») с 1 по 24 июня 2023 года.

К участию в конкурсном отборе приглашаются школьники 6–8 классов из всех регионов России, стран СНГ, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. Образовательная программа ориентирована на подготовку учащихся к олимпиадам по информатике высокого уровня и организацию систематической работы с талантливыми школьниками, выявленными на олимпиадах по информатике, либо прошедшими конкурсный отбор по итогам самостоятельной работы. Отбор пройдет через участие в дистанционном учебно-отборочном курсе и по оценке академических достижений.

Дистанционный курс для зарегистрировавшихся школьников уже начался. Специальных знаний для прохождения курса не требуется: он подойдет в том числе и для тех, кто пока не умеет программировать.

Для 6-7 классов курс проходит на языке Python 3, для 8 класса – на языке С++. Руководителями программы выступят члены жюри и методической комиссии ВсОШ по информатике: заведующая кафедрой информатики СУНЦ МГУ Андреева Елена Владимировна и доцент кафедры компьютерных технологий Университета ИТМО Станкевич Андрей Сергеевич.

Регистрация: до 28 февраля 2023 года. Подать заявку можно по ссылке: https://sochisirius.ru/obuchenie/nauka/smena1478/6909

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 01 марта 2023 19:11

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