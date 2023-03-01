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Абхазия Информ

ЗАВЕРШЕН ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ

Новости Среда, 01 марта 2023 19:14
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ЗАВЕРШЕН ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ

Сухум. 1 марта 2023. Абхазия-Информ. Завершен прием заявок и синопсисов на участие в конкурсе короткометражных художественных и документальных фильмов к юбилею Победы. В Министерство культуры Республики Абхазия поступило 17 заявок. В ближайшие дни конкурсная комиссия отберет синопсисы. Третий этап конкурса – написание сценариев у участников, прошедших второй этап.

10 мая пройдет четвертый этап – определение победителей.

С 11 мая уже начнется пятый этап – съемки фильмов. На это будут выделены три гранта, два из них в сумме по 300 тысяч рублей пойдут на создание короткометражных фильмов. 

На съемки документального кино Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии выделит 400 тысяч рублей.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 01 марта 2023 19:15

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