ЗАВЕРШЕН ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ

Сухум. 1 марта 2023. Абхазия-Информ. Завершен прием заявок и синопсисов на участие в конкурсе короткометражных художественных и документальных фильмов к юбилею Победы. В Министерство культуры Республики Абхазия поступило 17 заявок. В ближайшие дни конкурсная комиссия отберет синопсисы. Третий этап конкурса – написание сценариев у участников, прошедших второй этап.