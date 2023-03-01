ЗАВЕРШЕН ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ
Новости Среда, 01 марта 2023 19:14
Сухум. 1 марта 2023. Абхазия-Информ. Завершен прием заявок и синопсисов на участие в конкурсе короткометражных художественных и документальных фильмов к юбилею Победы. В Министерство культуры Республики Абхазия поступило 17 заявок. В ближайшие дни конкурсная комиссия отберет синопсисы. Третий этап конкурса – написание сценариев у участников, прошедших второй этап.
10 мая пройдет четвертый этап – определение победителей.
С 11 мая уже начнется пятый этап – съемки фильмов. На это будут выделены три гранта, два из них в сумме по 300 тысяч рублей пойдут на создание короткометражных фильмов.
На съемки документального кино Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии выделит 400 тысяч рублей.
Последнее от Super User
- НА ФАКТЕ ПОКУШЕНИЯ НА МОШЕННИЧЕСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ ЗАДЕРЖАН ЖИТЕЛЬ СЕЛА ГУП
- АЛЕКО ГВАРАМИЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ XV СЪЕЗДА ЕВРАЗИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ
- СТИПЕНДИЯ — ВАЖНЫЙ СТИМУЛ И ХОРОШЕЕ ПОДСПОРЬЕ
- ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЕ АБХАЗИИ 30 ЛЕТ
- ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ