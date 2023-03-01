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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕПУТАТАМИ ПАРЛАМЕНТА

Новости Среда, 01 марта 2023 19:16
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕПУТАТАМИ ПАРЛАМЕНТА

Сухум. 1 марта 2023. Абхазия-Информ. Состоялась рабочая встреча Премьер-министра Александра Анкваба с депутатами Парламента, представляющими избирательные округа Сухумского района, Фазлибеем Авидзба, Каном Кварчия и Левоном Галустяном.

Встреча была посвящена вопросам уточнения объектов социальной инфраструктуры, подлежащих ремонтно-восстановительным и строительным работам в Сухумском районе.
По мнению депутатов, существует необходимость актуализации перечня объектов, ремонт и восстановление которых осуществляется из средств республиканского бюджета. Среди них: дороги, электроэнергетическая инфраструктура, водоснабжение и детские спортивно-оздоровительные площадки.

Премьер-министр подчеркнул, что мнение депутатов будет учтено при определении очередности планируемых работ.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 01 марта 2023 19:18

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