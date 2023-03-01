АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕПУТАТАМИ ПАРЛАМЕНТА

Встреча была посвящена вопросам уточнения объектов социальной инфраструктуры, подлежащих ремонтно-восстановительным и строительным работам в Сухумском районе.



По мнению депутатов, существует необходимость актуализации перечня объектов, ремонт и восстановление которых осуществляется из средств республиканского бюджета. Среди них: дороги, электроэнергетическая инфраструктура, водоснабжение и детские спортивно-оздоровительные площадки.



Премьер-министр подчеркнул, что мнение депутатов будет учтено при определении очередности планируемых работ.