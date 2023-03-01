ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЕ АБХАЗИИ 30 ЛЕТ

Генеральный прокурор Республики Абхазии Адгур Агрба а также коллектив Генеральной прокуратуры, поздравили работников Военной прокуратуры с 30-й годовщиной со дня образования органов Военной прокуратуры.

1 марта 1993 года Постановлением Президиума Верховного совета Республики Абхазия была учреждена Военная прокуратура РА, с этого момента она является неотъемлемой частью централизованной системы органов прокуратуры Абхазии.

«Примите в этот день наши поздравления и благодарность за Ваш вклад в общее дело по борьбе с преступностью и надзором за соблюдением законодательства. Желаем коллективу крепкого здоровья, Вам и Вашим близким успехов в работе и карьерного роста».

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Становление органов Военной прокуратуры РА происходило в тяжелые военные годы, ситуация требовала быстрого и оперативного реагирования на совершаемые военнослужащими преступления и другие правонарушения. 1 марта 1993 года, в связи с необходимостью наведения правопорядка и обеспечения неуклонного исполнения законов в Вооруженных Силах РА решением Президиумом Верховного Совета РА была создана при прокуратуре Республики Абхазия Военная прокуратура.

Поставленные перед Военной прокуратурой РА задачи осуществлялись в тяжелой обстановке, за период войны сотрудниками Военной прокуратуры РА были расследованы тяжкие и особо тяжкие преступления, такие как разбои, убийства, хищения оружия и др.

Сотрудники Военной прокуратуры РА во время Отечественной войны народа Абхазии помимо исполнения своих непосредственных функциональных обязанностей активно участвовали в боевых действиях.

После окончания Отечественной войны Народа Абхазии 1992-1993 гг. коллектив Военной прокуратуры РА принимал активное участие во всех боевых операциях на территории республики: в мае 1998 г. – по уничтожению диверсионно-террористических групп прибывших с территории Грузия; в октябре 2001 г. – по пресечению перехода через Республику Абхазия государственной границы с Российской Федерацией террористической банды под руководством Р. Гелаева; в августе 2008 г. – по освобождению оккупированной территории Верхней части Кодорского ущелья.

В настоящее время юрисдикция Военной прокуратуры РА распространяется на военнослужащих Вооруженных сил РА, специальных формирований в органах, созданных в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами в СГБ,, Пограничном отряде СГБ РА, Государственной службе охраны, Внутренних войсках МВД, Государственной миграционной службе, МЧС и Агентстве правительственной связи.

В разные годы Военную прокуратуру возглавляли:

1993 - 2002 гг. – Герой Абхазии, генерал-майор юстиции Начач Владимир Эминович;

2002 - 2003 гг. – полковник юстиции Хагуш Лев Митович;

2003 - 2006 гг. - кавалер Ордена Леона, подполковник юстиции Сагария Святослав Владимирович;

2006 - 2015 гг. – Почетный работник прокуратуры РА, генерал-майор юстиции Агумаа Зураб Михайлович

С августа 2015 года по настоящее время Военную прокуратуру РА возглавляет заместитель Генерального прокурора РА полковник юстиции Агрба Адгур Нугзарович.