СТИПЕНДИЯ — ВАЖНЫЙ СТИМУЛ И ХОРОШЕЕ ПОДСПОРЬЕ

Сухум. 1 марта 2023. Абхазия-Информ. Для студентов во все времена важным стимулирующим фактором в учебе являлась стипендия. Пусть хоть суммы не столь большие, но служат хорошим подспорьем для непростой, весьма интересной и многогранной студенческой жизни. Какие виды стипендий выплачиваются в АГУ и как производится их назначение?