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Абхазия Информ

СТИПЕНДИЯ — ВАЖНЫЙ СТИМУЛ И ХОРОШЕЕ ПОДСПОРЬЕ

Новости Среда, 01 марта 2023 19:27
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СТИПЕНДИЯ — ВАЖНЫЙ СТИМУЛ И ХОРОШЕЕ ПОДСПОРЬЕ

Сухум. 1 марта 2023. Абхазия-Информ. Для студентов во все времена важным стимулирующим фактором в учебе являлась стипендия. Пусть хоть суммы не столь большие, но служат хорошим подспорьем для непростой, весьма интересной и многогранной студенческой жизни. Какие виды стипендий выплачиваются в АГУ и как производится их назначение? 

Согласно Положению «О стипендиальном обеспечении обучающихся в АГУ», в университете установлены следующие виды стипендий:

– государственная академическая (базовая) стипендия студентам;

– государственная социальная (базовая) стипендия;

– государственная стипендия аспирантам;

– государственная повышенная академическая стипендия;

– специальная государственная стипендия Президента РА;

– именные (персональные) стипендии, назначаемые юридическими или физическими лицами. 
Стипендии выплачиваются в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы, формы обучения, режима пребывания в АГУ:

– студентам – лицам, осваивающим образовательные программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры;

– аспирантам – лицам, обучающимся в аспирантуре по программе подготовки научно-педагогических кадров.
Размеры стипендий – от 1000 до 3000 рублей.

Назначение стипендий обучающимся производится приказом ректора на основании решения ректората АГУ, принятию которого предшествует работа на соответствующих факультетах, а именно рассмотрение и представление списков лиц, претендующих или рекомендуемых для получения той или иной стипендии.

Специальными именными (персональными) стипендиями, учрежденными указами президента РА, являются стипендии им. В.Г. Ардзинба и им. С.В. Багапш. В АГУ назначаются и выплачиваются повышенные академические стипендии: им. Д.И. Гулиа, им. Т.Д. Гулиа, им. Б.В. Шинкуба, им. Г.А. Дзидзария, им. Ю.Н. Воронова, им. Г.А. Амичба, им. В.П. Анкваб,  им. З.В. Анчабадзе, им. Б.Г. Тарба, им. З.М. Тарба, им. Я.Р. Фейзба, им. А.А. Колаковского.

Нужно отметить, что студенты АГУ также получают стипендии от первого мобильного оператора – «Аквафон-GSM». Стипендиальная программа компании началась в 2006 году в целях обеспечения социальной поддержки студентов за стремление к знаниям и научно-исследовательской деятельности, поощрения интереса к обучению и саморазвитию, привлечения студентов к активной социальной и общественной деятельности.

Об этом сообщает сайт АГУ.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 01 марта 2023 19:33

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