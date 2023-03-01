СТИПЕНДИЯ — ВАЖНЫЙ СТИМУЛ И ХОРОШЕЕ ПОДСПОРЬЕ
Новости Среда, 01 марта 2023 19:27
Сухум. 1 марта 2023. Абхазия-Информ. Для студентов во все времена важным стимулирующим фактором в учебе являлась стипендия. Пусть хоть суммы не столь большие, но служат хорошим подспорьем для непростой, весьма интересной и многогранной студенческой жизни. Какие виды стипендий выплачиваются в АГУ и как производится их назначение?
Согласно Положению «О стипендиальном обеспечении обучающихся в АГУ», в университете установлены следующие виды стипендий:
– государственная академическая (базовая) стипендия студентам;
– государственная социальная (базовая) стипендия;
– государственная стипендия аспирантам;
– государственная повышенная академическая стипендия;
– специальная государственная стипендия Президента РА;
– именные (персональные) стипендии, назначаемые юридическими или физическими лицами.
Стипендии выплачиваются в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы, формы обучения, режима пребывания в АГУ:
– студентам – лицам, осваивающим образовательные программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры;
– аспирантам – лицам, обучающимся в аспирантуре по программе подготовки научно-педагогических кадров.
Размеры стипендий – от 1000 до 3000 рублей.
Назначение стипендий обучающимся производится приказом ректора на основании решения ректората АГУ, принятию которого предшествует работа на соответствующих факультетах, а именно рассмотрение и представление списков лиц, претендующих или рекомендуемых для получения той или иной стипендии.
Специальными именными (персональными) стипендиями, учрежденными указами президента РА, являются стипендии им. В.Г. Ардзинба и им. С.В. Багапш. В АГУ назначаются и выплачиваются повышенные академические стипендии: им. Д.И. Гулиа, им. Т.Д. Гулиа, им. Б.В. Шинкуба, им. Г.А. Дзидзария, им. Ю.Н. Воронова, им. Г.А. Амичба, им. В.П. Анкваб, им. З.В. Анчабадзе, им. Б.Г. Тарба, им. З.М. Тарба, им. Я.Р. Фейзба, им. А.А. Колаковского.
Нужно отметить, что студенты АГУ также получают стипендии от первого мобильного оператора – «Аквафон-GSM». Стипендиальная программа компании началась в 2006 году в целях обеспечения социальной поддержки студентов за стремление к знаниям и научно-исследовательской деятельности, поощрения интереса к обучению и саморазвитию, привлечения студентов к активной социальной и общественной деятельности.
Об этом сообщает сайт АГУ.
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