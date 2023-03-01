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Абхазия Информ

АЛЕКО ГВАРАМИЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ XV СЪЕЗДА ЕВРАЗИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ

Новости Среда, 01 марта 2023 19:34
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АЛЕКО ГВАРАМИЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ XV СЪЕЗДА ЕВРАЗИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ

Сухум. 1 марта 2023. Абхазия-Информ. Ректор АГУ, академик Алеко Гварамия по приглашению президента Евразийской ассоциации университетов, ректора МГУ им. М.В. Ломоносова, Виктора Антоновича Садовничего, находится с рабочим визитом в Москве. Он примет участие в работе XV съезда Евразийской Ассоциации университетов, который пройдет 2-3 марта в столице России.

В повестке дня Съезда обозначены: обсуждение деятельности Ассоциации в период после ХIV съезда и направления дальнейшего развития организации; развитие сотрудничества с партнерскими международными межвузовскими ассоциациями; подписание соглашений о сотрудничестве, прием в члены Евразийской ассоциации новых университетов; выборы руководящих органов Ассоциации и другие вопросы.

Запланировано выступление Алеко Гварамия на съезде. В частности, ректор АГУ будет докладывать, как реализуется подход к Болонской системе образования в Абхазии.

В работе съезда также примут участие первый проректор, кандидат биологических наук, доцент Роман Дбар и помощник ректора АГУ Анжела Каджая.

В рамках визита Алеко Гварамия проведет в Москве ряд рабочих встреч. Напомним, что Абхазский государственный университет входит в Евразийскую ассоциацию университетов с 1993 года.

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