АЛЕКО ГВАРАМИЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ XV СЪЕЗДА ЕВРАЗИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ

Сухум. 1 марта 2023. Абхазия-Информ. Ректор АГУ, академик Алеко Гварамия по приглашению президента Евразийской ассоциации университетов, ректора МГУ им. М.В. Ломоносова, Виктора Антоновича Садовничего, находится с рабочим визитом в Москве. Он примет участие в работе XV съезда Евразийской Ассоциации университетов, который пройдет 2-3 марта в столице России.
В повестке дня Съезда обозначены: обсуждение деятельности Ассоциации в период после ХIV съезда и направления дальнейшего развития организации; развитие сотрудничества с партнерскими международными межвузовскими ассоциациями; подписание соглашений о сотрудничестве, прием в члены Евразийской ассоциации новых университетов; выборы руководящих органов Ассоциации и другие вопросы.
Запланировано выступление Алеко Гварамия на съезде. В частности, ректор АГУ будет докладывать, как реализуется подход к Болонской системе образования в Абхазии.
В работе съезда также примут участие первый проректор, кандидат биологических наук, доцент Роман Дбар и помощник ректора АГУ Анжела Каджая.
В рамках визита Алеко Гварамия проведет в Москве ряд рабочих встреч. Напомним, что Абхазский государственный университет входит в Евразийскую ассоциацию университетов с 1993 года.