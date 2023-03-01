АЛЕКО ГВАРАМИЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ XV СЪЕЗДА ЕВРАЗИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ

Сухум. 1 марта 2023. Абхазия-Информ. Ректор АГУ, академик Алеко Гварамия по приглашению президента Евразийской ассоциации университетов, ректора МГУ им. М.В. Ломоносова, Виктора Антоновича Садовничего, находится с рабочим визитом в Москве. Он примет участие в работе XV съезда Евразийской Ассоциации университетов, который пройдет 2-3 марта в столице России.