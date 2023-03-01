НА ФАКТЕ ПОКУШЕНИЯ НА МОШЕННИЧЕСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ ЗАДЕРЖАН ЖИТЕЛЬ СЕЛА ГУП

Сухум. 1 марта 2023. Абхазия-Информ . В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий «Оперативный эксперимент» по факту пресечения и документирования противоправной деятельности задержан житель Очамчырского района Минджия Леон Лериевич 1998 г.р.

Являясь председателем общественной организации «Ассоциация силовых структур Абхазии», имея умысел на незаконное завладение чужим имуществом в особо крупном размере – денежными средствами в сумме 300 000 руб., Минджия путем обмана, взял на себя заведомо неисполнимые обязательства об оказании содействия в получении гражданином Российской Федерации паспорта гражданина Республики Абхазия.

При этом Заявитель, являясь законопослушным гражданином, намеренным вступить в гражданство РА на законных основаниях, осознавая возможность противоправных действий со стороны Минджия, обратился в правоохранительные органы.

В качестве аванса за свои услуги злоумышленник требовал 150.000 рублей, которые получил от доверенного лица Заявителя при состоявшейся встрече между посредником и фигурантом Минджия в ходе проведения оперативного эксперимента. Именно после передачи денежных средств и фотографий гражданину Минджия, произведено задержание последнего с поличным.

Реализовали оперативно-розыскные мероприятия «Оперативный эксперимент» сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции при силовом сопровождении СОБР МВД.

В ходе проведенного допроса по факту задержания гражданина Минджия последний показал, что пользуясь своим положением в должности председателя общественной организации «Ассоциации силовых структур Абхазии» вошел в доверие, путем обмана и в нарушение Закона РА «О гражданстве» получил от гражданина РФ в лице его «посредника» денежные средства. О чем также свидетельствует чистосердечное признание задержанного.

Уголовное дело, возбужденное в отношении Леона Минджия по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 29, ч. 4 ст. 156 УКРА расследует следственное управление МВД Абхазии.

28 февраля текущего года судом г. Сухум в удовлетворении ходатайства органа предварительно следствия об избрании меры пресечения в отношении задержанного Минджия Л. Л. отказано.

В отношении последнего избрана мера пресечения в виде залога в размере 5000 МРОТ (триста тысяч рублей) – при внесении залога подозреваемого Минджия Л. Л. освободить из ИВС МВД.

Расследование продолжается.

Об этом сообщает сайт МВД.