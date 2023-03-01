 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Март 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НА ФАКТЕ ПОКУШЕНИЯ НА МОШЕННИЧЕСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ ЗАДЕРЖАН ЖИТЕЛЬ СЕЛА ГУП

Новости Среда, 01 марта 2023 19:36
Оцените материал
(0 голосов)
НА ФАКТЕ ПОКУШЕНИЯ НА МОШЕННИЧЕСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ ЗАДЕРЖАН ЖИТЕЛЬ СЕЛА ГУП

Сухум. 1 марта 2023. Абхазия-Информ. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий «Оперативный эксперимент» по факту пресечения и документирования противоправной деятельности задержан житель Очамчырского района Минджия Леон Лериевич 1998 г.р.

Являясь председателем общественной организации «Ассоциация силовых структур Абхазии», имея умысел на незаконное завладение чужим имуществом в особо крупном размере – денежными средствами в сумме 300 000 руб., Минджия путем обмана, взял на себя заведомо неисполнимые обязательства об оказании содействия в получении гражданином Российской Федерации паспорта гражданина Республики Абхазия. 

При этом Заявитель, являясь законопослушным гражданином, намеренным вступить в гражданство РА на законных основаниях, осознавая возможность противоправных действий со стороны Минджия, обратился в правоохранительные органы.

В качестве аванса за свои услуги злоумышленник требовал 150.000 рублей, которые получил от доверенного лица Заявителя при состоявшейся встрече между посредником и фигурантом Минджия в ходе проведения оперативного эксперимента. Именно после передачи денежных средств и фотографий гражданину Минджия, произведено задержание последнего с поличным.

Реализовали оперативно-розыскные мероприятия «Оперативный эксперимент» сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции при силовом сопровождении СОБР МВД.

В ходе проведенного допроса по факту задержания гражданина Минджия последний показал, что пользуясь своим положением в должности председателя общественной организации «Ассоциации силовых структур Абхазии» вошел в доверие, путем обмана и в нарушение Закона РА «О гражданстве» получил от гражданина РФ в лице его «посредника» денежные средства. О чем также свидетельствует чистосердечное признание задержанного.

Уголовное дело, возбужденное в отношении Леона Минджия по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 29, ч. 4 ст. 156 УКРА расследует следственное управление МВД Абхазии.

28 февраля текущего года судом г. Сухум в удовлетворении ходатайства органа предварительно следствия об избрании меры пресечения в отношении задержанного Минджия Л. Л. отказано.

В отношении последнего избрана мера пресечения в виде залога в размере 5000 МРОТ (триста тысяч рублей) – при внесении залога подозреваемого Минджия Л. Л. освободить из ИВС МВД.

Расследование продолжается.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 01 марта 2023 19:40

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АЛЕКО ГВАРАМИЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ XV СЪЕЗДА ЕВРАЗИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ ГРАЖДАН АРМЕНИИ ЗАДЕРЖАЛИ С НАРКОТИКАМИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.