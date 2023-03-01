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Абхазия Информ

ГРАЖДАН АРМЕНИИ ЗАДЕРЖАЛИ С НАРКОТИКАМИ

Новости Среда, 01 марта 2023 19:40
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ГРАЖДАН АРМЕНИИ ЗАДЕРЖАЛИ С НАРКОТИКАМИ

Сухум. 1 марта 2023. Абхазия-Информ. У двух граждан Армении, проживающих в г. Сухум, изъято незаконно ввезенное в Республику Абхазия наркотическое средство и психотропное вещество в особо крупном размере. Гражданин Григорян Меружан Арменович 1991г.р. и Манукян Артак Араикович 1993г.р. задержаны сотрудниками УКОН МВД  совместно с СГБ после пересечения зоны таможенного контроля КПП «Псоу».

При личном досмотре, приведённом в служебном порядке, у гражданина Григорян обнаружен и изъят сверток с психотропным веществом «амфетамин», что установлено в результате исследования, проведенного в ЭКЦ МВД РА.

В ходе осмотра автотранспортного средства, на котором данные граждане следовали в качестве пассажиров, в салоне сотрудниками милиции обнаружено и изъято 15 свертков с веществом светлого цвета внутри и 207 капсул желтого цвета.

Изъятое в ходе осмотра автомобиля является наркотическим средством «Мефедрон» порядка 15 грамм, а содержимое капсул общим весом свыше 62 грамма, является запрещенным в свободном обороте на территории РА психотропным веществом «Прегабалин».

В отношении граждан Григорян и Манукян СГ ЛУВД МВД РА по ч. 3 ст. 223 и ч. 3 ст. 224 прим1. УК РА возбуждено уголовное дело. последние решением суда г. Сухум заключены под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 01 марта 2023 19:54

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