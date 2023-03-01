НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ – ПИК «МИМОЗОВОГО СЕЗОНА»

Сухум. 1 марта 2023. Абхазия-Информ . В преддверии Международного женского дня из Абхазии в Россию начали ввозить самые крупные партии мимозы (акации серебристой). На сегодняшний день оформлено порядка 100 тонн «золотых» букетов. Только за последние сутки ввезено более 26 тонн цветов.

Теплая погода в этом году способствовала более раннему цветочному сезону, который стартовал уже в конце января. Предприниматели ввозят мимозу во все регионы страны. Небольшими букетами граждане везут цветы для личных целей.

Нежные и хрупкие цветы мимозы требуют бережного отношения при перевозке. Для транспортировки мимозу упаковывают в коробки и перевозят в условиях низкого температурного режима. Цветочный груз проходит контроль в приоритетном порядке, в кратчайшие сроки.

Проверяя соблюдение таможенного законодательства при ввозе в Россию цветочной продукции, краснодарские таможенники пресекают различные правонарушения. В основном они связаны с попытками ввоза физическими лицами цветов, значительно превышающих установленные законодательством нормы.

Так, с февраля текущего года по фактам незаконного перемещения цветочной продукции через таможенную границу ЕАЭС возбуждено 18 дел об административных правонарушениях по ст.16.3 КоАП России (несоблюдение установленных запретов и (или) ограничений). Пресечен незаконный ввоз более 1 тонны цветочной продукции.

Основные поставки мимозы будут осуществляться до первых чисел марта. В 2022 г. было импортировано порядка 150 тонн мимозы. В текущем году поставки ожидаются на уровне прошлого года.