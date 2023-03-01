ДЕЛЕГАЦИЯ МВД РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПОСЕТИЛА СИКЦ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЮО
Сухум. 1 марта 2023. Абхазия-Информ. Представители МВД Абхазии ознакомились с деятельностью Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел Республики Южная Осетия и Российской Федерации. Центр является постоянно действующим межгосударственным органом, предназначенным для координации деятельности по противодействию организованной преступности и иным опасным видам преступлений, а также для профилактики правонарушений на территории Республики Южная Осетия.
В рамках культурной программы участники встречи посетили Национальный музей Южной Осетии, где ознакомились с экспонатами, представляющих многовековую историю осетинского народа.
Позже делегация МВД Абхазии отправилась в посольство Республики Абхазия в Республике Южная Осетия, где их принял посол Алан Елбакиев.
Об этом сообщает сайт МВД.
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