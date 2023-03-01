ДЕЛЕГАЦИЯ МВД РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПОСЕТИЛА СИКЦ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЮО

Сухум. 1 марта 2023. Абхазия-Информ . Представители МВД Абхазии ознакомились с деятельностью Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел Республики Южная Осетия и Российской Федерации. Центр является постоянно действующим межгосударственным органом, предназначенным для координации деятельности по противодействию организованной преступности и иным опасным видам преступлений, а также для профилактики правонарушений на территории Республики Южная Осетия.

Во время визита сотрудники СИКЦ ОВД РЮО и РФ ознакомили абхазских коллег с комплексом зданий и сооружений, показали им технические возможности криминалистической лаборатории, рассказали об этапах становления Центра.

В рамках культурной программы участники встречи посетили Национальный музей Южной Осетии, где ознакомились с экспонатами, представляющих многовековую историю осетинского народа.

Позже делегация МВД Абхазии отправилась в посольство Республики Абхазия в Республике Южная Осетия, где их принял посол Алан Елбакиев.

Об этом сообщает сайт МВД.