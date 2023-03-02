ГЕНПРОКУРАТУРЕ СОСТОЯЛАСЬ РАСШИРЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ ЗА 2022 ГОД

Сухум. 2 марта 2023. Абхазия-Информ. Генеральная прокуратура Республики Абхазия под председательством генерального прокурора А. Агрба провела расширенную коллегию по итогам работы органов прокуратуры за 2022 год. В ней приняли участие вице-президент Бадра Гунба, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, председатель Верховного суда Саида Бутба, председатель Службы государственной безопасности Роберт Киут, первый заместитель министра внутренних дел Р. Ажиба, прокурор г. Сухум и прокуроры районов.

С информацией о состоянии законности и правопорядка в Республике Абхазия и о проделанной работе по их укреплению выступил Первый заместитель генерального прокурора Республики Абхазия Дамир Квициния.



В 2022 году правоохранительными органами Абхазии зарегистрировано 795 преступлений, что на 72 больше, чем в 2021 году (723 преступления). Значительно увеличилось количество преступлений в Сухуме.

В 2022 году в столице совершено 287 преступлений, что на 83 больше, чем в 2021 году.

В Гудаутском районе совершено 111 преступлений (в 2021 г. - 85), в Линейном управлении внутренних дел на транспорте – 62 (в 2021 г. – 46).

Уменьшилось число преступлений в Гулрыпшском районе, их в 2022 году совершено 45 (в 2021 г. – 61).

В Ткуарчалском районе также сократилось количество преступлений – 13 ( в 2021 году – 26).

Данную динамику нельзя рассматривать как фактор, свидетельствующий о кардинальном переломе ситуации с преступностью в указанных регионах страны. 29,5% преступлений – тяжкие и особо тяжкие, их количество остается на том же уровне, что и в 2021 году (в 2022 г. – 235, в 2021 г. – 234).

Увеличилась раскрываемость тяжких преступлений – 80,9%, в 2021 году она составляла 76,5%. Значительную часть зарегистрированных преступлений составляют кражи, незаконный оборот наркотиков и оружия, дорожно-транспортные происшествия.

В 2022 году зарегистрировано 154 кражи, что составляет 19,3% от общего числа зарегистрированных преступлений (раскрыто – 115). 255 преступлений (32,8%) связаны с незаконным оборотом наркотических средств и культивированием запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (все раскрыты). 120 преступлений (15,9%) связаны с незаконным оборотом огнестрельного оружия, раскрыто – 116. 87 преступлений (10,9 %) – дорожно-транспортные происшествия.

По всем вышеуказанным преступлениям возбуждены уголовные дела. Увеличилось число преступлений, относящиеся к корыстно-насильственным, их в 2022 году совершено 21 (в 2021 г. – 9). В частности, имел место рост грабежей, в 2022 году зарегистрировано 12 грабежей (в 2021 г. – 4).

Раскрываемость корыстно-насильственных преступлений составила 66,6% (в 2021 году – 77,7%), из чего следует, что количество корыстно-насильственных преступлений увеличилось и раскрываемость преступлений данной категории остается неудовлетворительной.

В 2022 году Управлением Генпрокуратуры и районными прокурорами по надзору за исполнением законодательства выявлено 192 нарушений законов РА (в 2021 г. – 250).

В целях устранения выявленных нарушений внесено 90 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 13 лиц, принесено 31 протестов, к административной ответственности привлечено 31 лицо, предостережено о недопустимости нарушения законодательства 37 лиц, направлено в суд 1 исковое заявление. Для принятия процессуального решения в Следственное управление Генеральной прокуратуры направлено 3 материала прокурорских проверок (в 2021 г. – 5).

Мерами прокурорского реагирования бюджету т различным организациям возмещено более 85 млн 139 тыс. 899 руб. (в 2021 г. – 21 млн 772 тыс. 165 руб.), из которых: 39 млн 837 тыс. 822 руб. – по налоговым платежам, 4 млн 902 тыс. 558 руб. – задолженность физических и юридических лиц за потребленную электроэнергию, 40 млн 399 тыс. 519 руб. - дебиторская задолженность перед РУП «Абхазская железная дорога».

В результате проверок Управления по надзору за исполнением законодательства РА Генпрокуратуры в 2022 году, как и в предыдущие годы, были выявлены систематические нарушения порядка предоставления прибрежных земель со стороны должностных лиц администраций районов и города Сухум, а также нарушения в части непринятия последними мер по изъятию земель в случае неисполнения пользователями земельных участков требований земельного законодательства, нормативно-правовых актов в указанной сфере и условий договоров аренды.

По результатам проверки внесены представления в администрации Гагрского, Гудаутского, Сухумского, Гулрыпшского, Очамчырского, Галского районов и города Сухум с требованием устранения выявленных нарушений, недопущения их впредь, а также привлечения лиц, допустивших нарушения, к предусмотренной законодательством Республики Абхазия дисциплинарной ответственности.

По результатам рассмотрения представлений к дисциплинарной ответственности привлечены начальник отдела землепользования и землеустройства администрации Галского района, а также заведующий отделом землепользования и землеустройства администрации Гулрыпшского района. В рамках проверки погашена задолженность физических и юридических лиц по оплате за землю в размере 168 тыс. рублей.

Значительные нарушения выявлены при проведении проверки соблюдения местными органами государственного управления, юридическими и физическими лицами гражданского и иного законодательства, регулирующего предоставление государственного имущества в аренду и его приватизацию за период с 2017 года по 2021 год.

Систематические и аналогичные нарушения выявлены и в 2022 году. Речь идет о неисполнении арендаторами государственного имущества обязательств по восстановлению в предусмотренный договором срок объектов и их ввода в эксплуатацию, о нарушении обязательств по оплате арендных платежей, нарушениях процедуры приватизации недвижимого имущества.

Нарушения порядка приватизации объектов выявлены в Гагрском районе и Сухуме.

В 2022 году были проведены проверки паспортных отделений Очамчырского и Галского районов. Выявленные нарушения касались сроков выдачи паспортов лицам, подавшим заявление на получение паспорта гражданина Абхазия, а также исполнения Инструкции по оформлению, выдаче и аннулированию иностранным гражданам или лицам без гражданства вида на жительство.

Результаты проверок свидетельствуют об имеющих место фактах нарушений прав граждан, обратившихся за получением (обменом) паспорта гражданина Республики Абхазия, а также о нарушении прав иностранных граждан и лиц без гражданства, обратившихся за получением вида на жительство. Учитывая, что указанные нарушения носят не единичный характер, органам прокуратуры при проведении плановых и внеплановых проверок, рассмотрении обращений и заявлений граждан пристальное внимание уделять правомерности действий должностных лиц паспортных отделений районов и города Сухум в целях недопущения нарушений прав граждан.

В первом полугодии 2022 года в органы прокуратуры поступило 18 заявлений граждан на действия должностных лиц органов ГАИ, из которых 15 удовлетворены. По результатам рассмотрения заявлений в Управление и районные отделения ГАИ МВД внесено 9 представлений, объявлено 5 предостережений, опротестовано 5 незаконных постановлений об административных правонарушениях.

Во втором полугодии 2022 года в органы прокуратуры поступило 28 обращений граждан на действия должностных лиц органов ГАИ, 27 из них удовлетворены.

В Управление и районные отделения ГАИ МВД РА внесено 10 представлений, объявлено 9 предостережений, опротестовано 16 незаконных постановлений об административных правонарушениях.

В отчетный период органам прокуратуры также выявлены нарушения налогового законодательства, а именно уклонения от уплаты налогов, и законодательства в сфере строительства.

За отчетный период проведено 12 внеплановых проверок по материалам Контрольной палаты, МНС, КРУ Администрации Сухума, МВД и СГБ. По результатам проверок в Следственное управление Генпрокуратуры направлен материал проверки в отношении двух индивидуальных предпринимателей по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст.168 (незаконное предпринимательство) УК РА, внесено 3 представления, объявлено 2 предостережения, возмещено 4 млн 902 тыс. 558 руб.

В 2022 году в органы прокуратуры поступило и рассмотрено 131 обращений и заявлений граждан, должностных и иных лиц, обращений депутатов Парламента, руководителей общественных организаций, из которых удовлетворено 69. Рассмотренные обращения и заявления касались вопросов соблюдения должностными лицами государственных органов управления, министерств, ведомств, учреждений, граждан Республики Абхазия норм земельного законодательства РА, законодательства, регулирующего вопросы гражданства, здравоохранения, электроэнергетики и иных норм законодательства, в том числе, регулирующих отношения в сфере строительства.

По результатам рассмотрения обращений и заявлений применены следующие меры прокурорского реагирования: внесено 28 представлений, принесено 21 протестов, объявлено 17 предостережений, составлен 1 рапорт об обнаружении признаков состава преступления. К административной ответственности привлечен один человек, еще один – к дисциплинарной.

В 2022 году транспортная прокуратура провела 8 плановых проверок. По их результатам внесено 8 представлений, из которых 7 рассмотрено и удовлетворено, одно на стадии рассмотрения; к дисциплинарной ответственности привлечено 10 лиц; возбуждено одно административное производство. Мерами прокурорского реагирования погашена дебиторская задолженность физических и юридических лиц перед РУП «Абхазская железная дорога» в сумме 40 399 519 руб.

Природоохранная прокуратура провела 19 проверок, По их результатам внесено 22 представления, из которых рассмотрено и удовлетворено 21, одно представление на стадии рассмотрения; объявлено 1 предостережение, вынесено 1 постановление о возбуждении дела об административном правонарушении; объявлено 1 предостережение.

Военная прокуратура провела 6 проверок, 1 проверка в производстве. По их результатам внесено 6 представлений об их устранении и недопущении впредь.

В Абхазии остается сложной ситуация с незаконным оборотом и немедицинским потреблением наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. В 2022 году было зарегистрировано 255 преступлений данной категории, что на 17 больше, чем в 2021 году.

Наблюдается положительная динамика выявления преступлений по незаконному обороту наркотиков в Гудаутском районе – 43, в 2021 – 18.

В Сухуме выявлено 77 преступлений, в 2021 году – 66. Уменьшилось количество зарегистрированных преступлений данной категории в Ткуарчалском районе – 3 преступления (в 2021 году – 10) и в Галском районе – 5 (в 2021 году – 11).

В 2022 г. выявлено 18 фактов культивирования наркосодержащих растений (в 2021 г. – 30).

К уголовной ответственности привлекаются преимущественно потребители наркотиков, нуждающиеся в лечении.

Выросло число зарегистрированных преступлений по незаконному обороту наркотических средств с целью сбыта, а равно их сбыта: в 2022 году – 32, в 2021 году – 18.

Выявлено несколько фактов крупных партий наркотических средств у лиц, занимавшихся их сбытом, однако остаются безнаказанными организаторы данных преступлений.

В результате совместной работы СГБ и МВД дел выявлена организованная группа в составе не менее 8 лиц, занимавшаяся незаконным трафиком наркотических средств в особо крупном размере на территории России и Абхазии и незаконным сбытом с использованием мобильных приложений «Telegram» и «WhatsApp». Члены организованной группы – уроженцы Узбекистана и Киргизии в разное время были задержаны в Сухуме и Новом Афоне. Общая масса изъятого из незаконного оборота наркотического средства «метадон» составила 225,248 грамм и наркотического средства «героин» – 18,456 грамм.

За отчетный период зарегистрировано 28 фактов незаконного ввоза наркотических средств, что составляет 3,7% от общего числа зарегистрированных преступлений. Дамир Квициния отметил участие и таможенных органов РА совместно с оперативными подразделениями СГБ и МВД при выявлении данной категории преступлений.

К сожалению, в стране сохраняются условия для постоянного расширенного воспроизводства незаконного потребления наркотиков. Спрос на наркотики не снижается, увеличивается число лиц, больных наркоманией, растет влияние наркомании на общеуголовную преступность, состояние общественного порядка, наркодельцы увеличивают масштабы своей преступной деятельности, поставляя на абхазский рынок различные виды наркотиков, перечень которых расширяется.