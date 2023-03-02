УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ СОТРУДНИКОВ УВД ПО ГАГРСКОМУ РАЙОНУ НАПРАВЛЕНО В СУД

Сухум. 2 марта 2023. Абхазия-Информ. 14 февраля 2023 года прокуратурой Гагрского района окончено предварительное расследование по уголовному делу в отношении начальника отделения по борьбе с имущественными преступлениями отдела уголовного розыска Управления внутренних дел по Гагрскому району Багателия Х.В., участкового уполномоченного милиции УУМ МОБ УВД по Гагрскому району Джалагония Д.Ю., оперуполномоченного отделения по борьбе с имущественными преступлениями ОУР УВД по Гагрскому району Читанава А.Л., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а» и «б» части 3 статьи 288 и в отношении оперуполномоченного ОУР УВД по Гагрскому району Аншба Т.Р., оперуполномоченного отделения по борьбе с имущественными преступлениями ОУР УВД по Гагрскому району Мишелия И.Р. обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 288 УК РА. Уголовное дело направлено в Гагрский районный суд для рассмотрения по существу.

Органом предварительного расследования установлено, что 07 апреля 2021 года, заступив на суточное дежурство, старший оперативно-следственной группы Багателия Х.В. совместно с членами оперативной группы Аншба Т.Р., Джалагония Д.Ю. Читанава А.Л. и Мишелия И.Р., находясь при исполнении своих должностных полномочий, осуществляя патрулирование территории Гагрского района, вблизи смотровой площадки в горной местности Мамзышха, задержали гражданина Российской Федерации Русских Артема Александровича по подозрению в сбыте путем производства тайных закладок наркотических средств, и примерно в 18:20 ч. доставили в УВД по Гагрскому району, где в одном из служебных кабинетов Багателия Х.В., в нарушение требований ст.ст.6-8 Закона РА «Об оперативно-розыскной деятельности», в отсутствии понятых произвел личный досмотр Русских А.А. и не задокументировав произведенное оперативное мероприятие, при наличии документа, удостоверяющего личность, нарушив конституционные права последнего, оперуполномоченный ОУР УВД по Гагрскому району Аншба Т.Р. водворил Русских А.А. в ИВС УВД по Гагрскому району, которого освободили к 23:00 часам.

В последующем, в тот же день, сотрудники УВД по Гагрскому району вновь задержали последнего и находившихся с ним супругу Морозову Дарью Сергеевну и подругу Салмину Полину Андреевну доставили в отделение милиции, где в нарушение действующего законодательства, без составления соответствующих документов провели их опрос и личный досмотр, а также с участием Русских А.А. обследование их гостевого номера в гостевом доме «Black-Sea», расположенном в г.Гагра. Вернувшись в УВД по Гагрскому району, в одном из служебных кабинетов сотрудники УВД по Гагрскому району умышленно совершили действия, явно выходящие за пределы предоставленных им полномочий, применив физическое насилие в отношении Русских А.А. путем нанесения многочисленных ударов руками и ногами по различным частям тела, а также с целью его устрашения, демонстрируя огнестрельное оружие – пистолет неустановленного образца, сопровождая угрозами расправы, после чего вывезли его в неустановленное следствием место – пустырь на территории Гагрского района, где с применением специальных средств – резиновой дубинки нанесли удары в различные части тела, в результате чего причинили телесные повреждения Русских А.А.