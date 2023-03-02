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Абхазия Информ

15 ЛЕТ СТРОГОГО РЕЖИМА ЗА СБЫТ НАРКОТИКОВ

Новости Четверг, 02 марта 2023 19:27
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15 ЛЕТ СТРОГОГО РЕЖИМА ЗА СБЫТ НАРКОТИКОВ

Сухум. 2 марта 2023. Абхазия-Информ. Сухумским городским судом рассмотрено уголовное дело по обвинению гражданина Российской Федерации, Медведева Александра Викторовича, 01.11.1996 года рождения, зарегистрированного в г. Зея Амурской области, в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 224 УК Республики Абхазия (незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

Органом предварительного расследования Медведев А.В. обвинялся в совершении преступления против здоровья населения и общественной нравственности, а именно в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта наркотического средства «мефедрон» в особо крупном размере, общим весом 259,371 гр. на территории Республики Абхазия, в городе Сухум.

Приговором суда Медведев А.В. признан виновным в совершении инкриминированного преступления и ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 600 000 рублей в доход государства.

Медведев А.В., в ходе предварительного и судебного следствия вину признал в полном объеме, чистосердечно раскаялся.

Названное лицо считается невиновным до вступления приговора в законную силу.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 02 марта 2023 19:31

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