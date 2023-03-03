АЛЕКО ГВАРАМИЯ ВЫСТУПИЛ НА СЪЕЗДЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ

Сухум. 3 марта 2023. Абхазия-Информ. В МГУ состоялся XV Съезд Евразийской Ассоциации университетов, в котором приняли участие представители 125 университетов из 18 стран мира, в том числе представители 83 университетов – членов Ассоциации. Кроме того, в работе съезда в качестве наблюдателей участвовали представители еще 18 вузов из Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Сербии, Черногории, других университетских объединений.

Выступая на открытии съезда, президент Ассоциации, ректор МГУ им. М. В. Ломоносова, академик РАН Виктор Садовничий отметил, что к своему юбилейному съезду Ассоциация подошла в статусе авторитетной международной организации, которая уже многие годы служит развитию и укреплению наднациональных академических и научных связей.

Виктор Антонович подчеркнул, что совместные образовательные программы являются эффективным способом сближения образовательных стандартов на евразийском пространстве.

На съезде также выступил ректор АГУ, академик РАЕН Алеко Гварамия. В своей речи он отметил, что благодаря Виктору Антоновичу Садовничему удалось сохранить единое образовательное пространство бывшего СССР.

Ректор АГУ поблагодарил российского коллегу за помощь и поддержку, оказываемую Абхазскому государственному университету.

«Договоры с членами Евразийской ассоциации университетов и, в первую очередь, МГУ, позволили выжить нашему университету в тяжелейших условиях и начать развиваться», – подчеркнул Алеко Гварамия.

Ректор АГУ высказался и о европейской многоуровневой системе высшего образования. Отметил, что в 2003 г. Абхазский университет частично перешел на Болонскую систему, но не по схеме «4+2», а по системе «4+1+1» с сохранением специалитета.

«Мы изучали опыт многих зарубежных вузов, в том числе университетов Германии, США, Великобритании, Италии, Болгарии и других. Сегодня занимаемся по российским образовательным стандартам, с учетом национальных компонентов», – сказал Алеко Гварамия.

В работе съезда также принял участие первый проректор АГУ, кандидат биологических наук, доцент Роман Дбар.

В рамках съезда в Ассоциацию были приняты новые члены-университеты, подписан ряд соглашений.

Также, в соответствии с Уставом Евразийской Ассоциации университетов, прошли перевыборы президента Ассоциации. Виктор Садовничий единогласно был утвержден в должности президента данной организации на новый срок.

Ассоциация Евразийских университетов была основана в 1989 году как ассоциация университетов СССР, а с 1992 года действует под своим современным названием.

Абхазский государственный университет входит в Евразийскую Ассоциацию университетов с 1993 года.