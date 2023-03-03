 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Ноябрь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАИРУ ОТЫРБА ПОБЛАГОДАРИЛИ ЗА МНОГОЛЕТНЮЮ ПЛОДОТВОРНУЮ РАБОТУ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Новости Пятница, 03 марта 2023 20:17
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАИРУ ОТЫРБА ПОБЛАГОДАРИЛИ ЗА МНОГОЛЕТНЮЮ ПЛОДОТВОРНУЮ РАБОТУ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Сухум. 3 марта 2023. Абхазия-Информ. Заведующая Гудаутской районной поликлиникой Заира Отырба освобождена от занимаемой должности по собственному желанию.

Заместитель главы Администрации Гудаутского района Валерий Авидзба вручил Заире Отырба благодарственное письмо и памятную монету. В письме главы района Баграта Боджгуа говорится:

«От имени Администрации Гудаутского района и от себя лично выражаю Вам огромную благодарность и глубокую признательность за многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения.

Ваш высокий профессионализм, преданность любимому делу , внимательное и заботливое отношение к людям снискали заслуженное уважение и авторитет.

Огромное спасибо Вам за доброту, душевную чуткость и милосердие!»

Председатель Собрания Гудаутского района Валерий Малия отметил, что преданность профессии Заиры Отырба достойны уважения и всеобщего признания. Валерий Малия пожелал ей крепкого здоровья на долгие годы, благополучия, мира и добра!

Заведующей Гудаутской районной поликлиникой назначена Стелла Капш.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 03 марта 2023 20:31

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ АЛЕКО ГВАРАМИЯ ВЫСТУПИЛ НА СЪЕЗДЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.