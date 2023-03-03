ЗАИРУ ОТЫРБА ПОБЛАГОДАРИЛИ ЗА МНОГОЛЕТНЮЮ ПЛОДОТВОРНУЮ РАБОТУ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Заместитель главы Администрации Гудаутского района Валерий Авидзба вручил Заире Отырба благодарственное письмо и памятную монету. В письме главы района Баграта Боджгуа говорится:

Сухум. 3 марта 2023. Абхазия-Информ. Заведующая Гудаутской районной поликлиникой Заира Отырба освобождена от занимаемой должности по собственному желанию.

«От имени Администрации Гудаутского района и от себя лично выражаю Вам огромную благодарность и глубокую признательность за многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения.

Ваш высокий профессионализм, преданность любимому делу , внимательное и заботливое отношение к людям снискали заслуженное уважение и авторитет.

Огромное спасибо Вам за доброту, душевную чуткость и милосердие!»

Председатель Собрания Гудаутского района Валерий Малия отметил, что преданность профессии Заиры Отырба достойны уважения и всеобщего признания. Валерий Малия пожелал ей крепкого здоровья на долгие годы, благополучия, мира и добра!

Заведующей Гудаутской районной поликлиникой назначена Стелла Капш.