АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

«Уважаемый Михаил Владимирович, от имени Правительства Республики Абхазия и от меня лично примите сердечные поздравления с днем рождения!

Глубоко признательны Вам за отзывчивость на наши обращения, готовность оказать максимальное содействие в решении возникающих вопросов всестороннего российско-абхазского союзничества. Ваше личное отношение к Республике Абхазия служит прочной основой продуктивного взаимодействия по всем обоюдно важным направлениям, в том числе в рамках реализации намеченных программ. Не сомневаемся, что нацеленные на положительный результат совместные усилия будут неуклонно наращиваться.

Наше правительство и в дальнейшем готово к такому сотрудничеству. Желаем Вам здоровья и дальнейших успехов в масштабной и чрезвычайно ответственной работе».