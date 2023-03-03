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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Новости Пятница, 03 марта 2023 20:04
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Сухум. 3 марта 2023. Абхазия-Информ. Премьер министр Абхазии Александр Анкваб поздравил председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с днем рождения. В поздравлении говорится:

«Уважаемый Михаил Владимирович, от имени Правительства Республики Абхазия и от меня лично примите сердечные поздравления с днем рождения!

Глубоко признательны Вам за отзывчивость на наши обращения, готовность оказать максимальное содействие в решении возникающих вопросов всестороннего российско-абхазского союзничества. Ваше личное отношение к Республике Абхазия служит прочной основой продуктивного взаимодействия по всем обоюдно важным направлениям, в том числе в рамках реализации намеченных программ. Не сомневаемся, что нацеленные на положительный результат совместные усилия будут неуклонно наращиваться.

Наше правительство и в дальнейшем готово к такому сотрудничеству. Желаем Вам здоровья и дальнейших успехов в масштабной и чрезвычайно ответственной работе».

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 03 марта 2023 20:15

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