В МО ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПОДГОТОВКИ ВОЙСК ЗА ФЕВРАЛЬ 2023 ГОДА

Сухум. 3 марта 2023. Абхазия-Информ. В Министерстве обороны подведены итоги подготовки войск (сил) за февраль 2023 года. Мероприятие, проводилось под руководством министра, генерал-полковника Владимира Ануа с участием заместителей министра, начальников управлений, отделов и служб, командиров воинских частей, организаций и учреждений оборонного ведомства.

В ходе заседания рассмотрены результаты оперативной, мобилизационной и боевой подготовки. Особое внимание обращено на поддержание боевой и мобилизационной готовности, воинской дисциплины и правопорядка в войсках (силах).

Начальник Генерального штаба вооруженных сил, генерал-лейтенант Владимир Савченко обратил внимание присутствующих на эффективное и качественное проведение мероприятий боевой и морально-психологической подготовки, на организацию несения боевого дежурства службы войск, определил задачи войскам (силам), порядок и последовательность их решения.

С учетом стоящих перед Вооруженными силами задач, Владимир Ануа определил основные мероприятия в работе органов военного управления, по подготовке войск (сил), по поддержанию их в готовности к выполнению задач по предназначению. Особое внимание им уделено воинским частям постоянной готовности, их способности к немедленным действиям.

«Одной из важнейших задач является организация и проведение мероприятия военно-патриотического характера, посвященного 30-й годовщине победы народа Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 гг.», – отметил министр.