ГТК АБХАЗИИ ПОДВЕЛ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2022 ГОД

Сухум. 3 марта 2023. Абхазия-Информ. Коллегия Государственного таможенного комитета Абхазии подвела итоги работы за 2022 год. В заседании приняли участие вице-премьер, министр финансов Владимир Делба и представитель Федеральной таможенной службы Российской Федерации в Республике Абхазия Константин Козлов.

Председатель ГТК Отар Хеция в своем выступлении отметил, что на положительную динамику исполнения плановых заданий по таможенным платежам за 2022 год оказали влияние принятые меры по усилению таможенного контроля, а также произведенные структурные изменения в деятельности таможенных органов.

С основным докладом выступил первый заместитель председателя Алиас Лабахуа, который озвучил итоги экономической деятельности ГТК за 2022 год.

По данным Управления таможенной статистики и анализа ГТК, внешнеторговый оборот составил 39,9 млрд рублей, что в сравнении с предыдущим годом больше на 11,2%. План за 2022 год выполнен на 117 %.

В 2022 году объем экспортных поставок из Абхазии составил 6 млрд 963 млн рублей, в сравнении с предыдущим годом данный показатель вырос на 903 млн рублей или на 14,9%.

Товарооборот по импорту в 2022 году составил 32 млрд 968 млн рублей, что в сравнении с аналогичным периодом 2021 года на 3 млрд 104 млн рублей больше (рост 10,4%).

Внешняя торговля в Абхазии осуществляется тремя видами транспорта: автомобильным – 74%, морским – 12% и железнодорожным – 14%.

Автомобильным транспортом перемещено грузов на сумму 29 млрд 669 млн рублей.

Железнодорожным транспортом перемещено грузов на сумму 5 млрд 617 млн рублей, что в сравнении с предыдущим годом меньше на 110 млн рублей.

За 2022 год морским видом транспорта было перемещено грузов на сумму 4 млрд 645 млн рублей.

Важно отметить, что основной упор внешнеэкономической деятельности Абхазии акцентирован на товарах из Российской Федерации. В 2022 году товарооборот Абхазии с Россией вырос на 13% и составил рекордные 30 млрд 451,6 млн рублей, что в сравнении с предыдущим годом больше на 3 млрд 448,5 млн рублей.

Наблюдается рост экспорта абхазских товаров в Российскую Федерацию на 5,9% – 5,1 млрд рублей. Это свидетельствует о том, что Россия является для республики основным торговым партнером.

Доля товарооборота Абхазии с Российской Федерацией за 2022 год составила 76%.

В 2022 году начислено таможенных платежей в размере 2 млрд 924,9 млн рублей, контрольный показатель по начислению таможенных платежей за 2022 год выполнен на 117%.

Об итогах деятельности правоохранительных подразделений ГТК рассказал зампредседателя Зураб Ашуба. По его словам, за отчетный период в рамках деятельности по пересечению нарушений таможенного законодательства Республики Абхазия было возбуждено и принято к производству 268 дел об административных правонарушениях, что превышает показатели аналогичного периода 2021 года на 149 дел.

Председатель таможенного комитета Отар Хеция в своем выступлении подчеркнул, что наблюдается значительный рост показателей по выявлению такого вида контрабанды, как наркотические и психотропные вещества. Подобных результатов удалось достигнуть, благодаря тесному взаимодействию с правоохранительными органами, а именно с Министерством внутренних дел. Основой такого взаимодействия послужило Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между ГТК и МВД, подписанное в апреле 2022 года.

В течение года оперативными подразделениями ГТК совместно с оперативными подразделениями МВД были проработаны 18 оперативных сообщений, по результатам которых обнаружены и изъяты наркотические и психотропные вещества. Возбуждены уголовные дела и переданы по подследственности в надзорную инстанцию.

Начальник правового отдела ГТК Анана Гогохия предоставила отчет по линии международного сотрудничества. Она отметила, что в 2022 году таможенным комитетом была продолжена работа по укреплению международного таможенного сотрудничества. По ее словам основные усилия таможенных служб Абхазии и России направлены на реализацию Программы формирования общего социального и экономического пространства между РА и РФ на основе гармонизации законодательства двух стран.

В целях реализации пункта 14 Программы Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия было утверждено положение «О применении на территории РА Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза». Настоящее Постановление вступило в силу с 1 января 2023 года.

Между уполномоченными представителями таможенных служб Республики Абхазия и Российской Федерации в рамках международного таможенного форума – 2021 состоялось подписание следующих документов:

– Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о таможенном контроле товаров, перемещаемых по линиям электропередачи;

– Протокол между Государственным таможенным комитетом Республики Абхазия и Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) об обмене документами и сведениями о таможенной стоимости товаров, перемещаемых между Республикой Абхазия и Российской Федерацией;

– Меморандум о взаимопонимании между Федеральной таможенной службой России и Государственным таможенным комитетом Республики Абхазия по развитию автоматизации таможенного администрирования в Республике Абхазия.

В рамках реализации пункта 44 Программы ответственными должностными лицами ГТК РА и ФТС России был разработан проект нового Таможенного кодекса РА, который направлен в Народное собрание – Парламент РА. Кодекс включает в себя 489 статей и соответствует современным подходам и методам реализации таможенной политики.

В завершении коллегии Отар Хеция отметил, что, с учетом успешного исполнения плановых заданий по таможенным платежам на 2022 год, ожидаемо, увеличены контрольные показатели на текущий год.

«Убежден, что при строгом соблюдении исполнительской дисциплины должностными лицами таможенных органов при несении службы, поддерживая положительную динамику реализации таможенной политики, мы сумеем реализовать в полной мере задачи, возложенные на нас руководством страны», – подчеркнул Отар Хеция.

Председатель ГТК также призвал коллег ориентироваться на перспективные методы и современные подходы в реализации поставленных перед ними задач.

«От нашей эффективной работы зависит своевременность пополнения бюджета страны, а значит – возможность реализации социальных обязательств государства по выплате пенсий, пособий и зарплат», – отметил Отар Хеция.

По итогам коллегии, отчет об итогах деятельности Государственного таможенного комитета Республики Абхазия за 2022 год принят к сведению. Работа ГТК признана удовлетворительной.

На заседании коллегии был утвержден план работы Государственного таможенного комитета Республики Абхазия на 2023 год.

Согласно плану будет продолжена работа по реализации пунктов 14, 15, 16, 40, 43 и 44 Программы формирования общего социального и экономического пространства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерацией от 12 ноября 2020 года.

Начальникам структурных подразделений ГТК предписано усилить контроль над подчиненными, проводить постоянную работу по повышению их квалификации, а также принять меры по повышению уровня служебной дисциплины личного состава, а также принять все меры по выполнению плановых показателей по таможенным платежам на 2023 год.

Правоохранительному блоку ГТК поручено усилить работу по борьбе с контрабандой, выявлению фактов нарушения таможенных правил и привлечению к ответственности правонарушителей.