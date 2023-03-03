ПЛАН ПО ТАМОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖАМ ЗА ФЕВРАЛЬ ВЫПОЛНЕН НА 107%

Сухум. 3 марта 2023. Абхазия-Информ. В феврале 2023 года при плане в размере 175,5 мл. руб. сумма начислений таможенных платежей составила 188,1 млн руб. План за февраль выполнен на 107%.

По итогам за январь и февраль текущего года таможенными органами в бюджет республики начислено 371,1 млн руб., что на 40,6 млн руб. больше, чем за аналогичный период 2022 года (на 12%). За два месяца 2022 года начислено 330,5 млн руб.