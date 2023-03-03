ДЕЛЕГАЦИИ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛАСЬ С РУКОВОДСТВОМ ГОРОДА СОЧИ

Заместитель главы Сочи Светлана Калинина отметила: «У Сочи с Республикой Абхазия сложились прочные добрососедские отношения и экономические связи. По поручению главы города Алексея Копайгородского городом предпринимаются шаги для расширения взаимодействия в вопросах культуры, образования, спорта, туризма. В настоящее время разрабатывается Стратегия социально-экономического развития Сочи до 2035 года, в ней в том числе учитываем факторы, которые позволят усилить устойчивый положительный экономический эффект от взаимодействия Сочинской агломерации с Республикой Абхазия».

Министр культуры Республики Абхазия Даур Кове выразил благодарность за организацию встречи, отметив важность сотрудничества и укрепления связей, в частности в области культуры.

В рамках культурного обмена в Сочи проходят гастроли ведущих творческих коллективов Республики Абхазия. Постоянными площадками для выступлений становятся Зимний театр, Органный зал. На встрече обсудили вопрос расширения взаимодействия в сфере культуры, в частности размещения выставочных экспозиций об историко-культурном наследии Абхазии в музеях и библиотеках курорта, а также участии национальных творческих коллективов и ремесленников в городских мероприятиях Сочи.

По итогам рабочей встречи ее участники выразили взаимную заинтересованность в продолжении регулярных контактов и дальнейшем расширении сфер сотрудничества, а также обсудили возможность подготовки и подписания плана сотрудничества в сфере культуры и искусства.