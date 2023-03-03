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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИИ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛАСЬ С РУКОВОДСТВОМ ГОРОДА СОЧИ

Новости Пятница, 03 марта 2023 19:26
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ДЕЛЕГАЦИИ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛАСЬ С РУКОВОДСТВОМ ГОРОДА СОЧИ

Сухум. 3 марта 2023. Абхазия-Информ. Состоялось встреча замруководителя Администрации президента Абхазии Валерия Папба и министра культуры Даура Кове с руководством города Сочи по вопросу двустороннего сотрудничества.

Заместитель главы Сочи Светлана Калинина отметила: «У Сочи с Республикой Абхазия сложились прочные добрососедские отношения и экономические связи. По поручению главы города Алексея Копайгородского городом предпринимаются шаги для расширения взаимодействия в вопросах культуры, образования, спорта, туризма. В настоящее время разрабатывается Стратегия социально-экономического развития Сочи до 2035 года, в ней в том числе учитываем факторы, которые позволят усилить устойчивый положительный экономический эффект от взаимодействия Сочинской агломерации с Республикой Абхазия».

Министр культуры Республики Абхазия Даур Кове выразил благодарность за организацию встречи, отметив важность сотрудничества и укрепления связей, в частности в области культуры.

В рамках культурного обмена в Сочи проходят гастроли ведущих творческих коллективов Республики Абхазия. Постоянными площадками для выступлений становятся Зимний театр, Органный зал. На встрече обсудили вопрос расширения взаимодействия в сфере культуры, в частности размещения выставочных экспозиций об историко-культурном наследии Абхазии в музеях и библиотеках курорта, а также участии национальных творческих коллективов и ремесленников в городских мероприятиях Сочи.

По итогам рабочей встречи ее участники выразили взаимную заинтересованность в продолжении регулярных контактов и дальнейшем расширении сфер сотрудничества, а также обсудили возможность подготовки и подписания плана сотрудничества в сфере культуры и искусства.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 03 марта 2023 19:32

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