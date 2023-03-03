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Абхазия Информ

В ПИЦУНДЕ ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС-ПЛЕНЭР «САМШИТОВАЯ РОЩА»

Новости Пятница, 03 марта 2023 19:20
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В ПИЦУНДЕ ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС-ПЛЕНЭР «САМШИТОВАЯ РОЩА»

Сухум. 3 марта 2023. Абхазия-Информ. Профессорско-преподавательский состав и студенты факультета искусств АГУ приняли участие в Международном очном конкурсе-пленэре «Самшитовая роща» в городе Пицунда.

В конкурсе, организованном Международным союзом педагогов-художников, участвовало около 270 педагогов изобразительного искусства и их учеников России (из Архангельской, Брянской, Владимирской, Иркутской, Калининградской, Московской, Новосибирской, Ростовской, Рязанской, Свердловской, Томской, Тульской, Ульяновской областей, Республики Крым и Севастополя, Ставропольского, Краснодарского и Красноярского краёв, Ханты-Мансийского автономного округа и Москвы) и, конечно, абхазские педагоги и дети.

Проект организуется общественной организацией - Международным союзом педагогов-художников – с целью повышения профессионального мастерства преподавателей изобразительного искусства, поддержки одаренных детей, ознакомления детей и педагогов с культурными, историческими, национальными особенностями и развития культурного и образовательного туризма. Стоит отметить, что данный конкурс в Абхазии проводится впервые.

Программа мероприятия была очень насыщенной: за 6 дней участники познакомились с красотами Абхазии, занимались на мастер-классах, проведенных абхазскими художниками, а также приняли участие в трех конкурсах-пленэрах.

В мастер-классе приняли участие заведующий кафедрой изобразительного искусства и дизайна АГУ Лаша Габелия, преподаватели Оксана Барзания, Аида Аджба и студенты факультета искусств.

Руководителями проекта выступили исполнительный директор Международного союза педагогов-художников Марина Астафьева и преподаватель факультета искусства АГУ, председатель Представительства Международного союза педагогов-художников в Республике Абхазия Анзор Сакания.

Итогом участия в Международном очном конкурсе-пленэре стали дипломы и сертификаты, которые были вручены декану факультета искусств АГУ Нугзару Логуа, преподавателю факультета искусств Сураму Сакания, преподавателю факультета искусств АГУ Анзору Сакания и художнику-живописцу Лаше Габелия. Преподаватели факультета искууств Оксана Барзания, Аида Аджба стали обладателями сертификатов о прохождении стажировки «Учебный пленэр: архитектура и пейзаж».

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 03 марта 2023 19:24

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