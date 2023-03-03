Сухум. 3 марта 2023. Абхазия-Информ. Продолжается прием заявок на V Международный конкурс «Расскажи миру о своей Родине». Участникам предлагается создать видеоролики или текстовые страницы-презентации о своей стране или малой родине.

Принять участие могут:

– дети до 7 лет;

– дети от 8 до 11 лет;

– подростки от 12 до 14 лет;

– взрослые от 15 лет.

Победители конкурса будут приглашены на церемонию награждения в Москве.

Подать заявки можно до 20 марта. Подробнее на сайте http://youthy.ru