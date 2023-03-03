V МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС «РАССКАЖИ МИРУ О СВОЕЙ РОДИНЕ»
Новости Пятница, 03 марта 2023 19:16
Сухум. 3 марта 2023. Абхазия-Информ. Продолжается прием заявок на V Международный конкурс «Расскажи миру о своей Родине». Участникам предлагается создать видеоролики или текстовые страницы-презентации о своей стране или малой родине.
Принять участие могут:
– дети до 7 лет;
– дети от 8 до 11 лет;
– подростки от 12 до 14 лет;
– взрослые от 15 лет.
Победители конкурса будут приглашены на церемонию награждения в Москве.
Подать заявки можно до 20 марта. Подробнее на сайте http://youthy.ru