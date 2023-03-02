ПЛАН ПО НАЛОГАМ ЗА ФЕВРАЛЬ ВЫПОЛНЕН НА 142%

Сухум. 2 марта 2023. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и инспекций по городу Сухум и районам поступление налоговых платежей в бюджет за февраль месяц 2023 г. составили – 351,4 млн руб. при плане – 248,1 млн руб. Выполнение плана за февраль 2023г. – 142%.

За два месяца 2023 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 598,6 млн руб. при плане 433,9 млн руб. Выполнение составило 138%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 164,7 млн руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составила 134%, что в суммарном выражении – 151,7 млн. руб.

Поступления налоговых платежей по районам за 2 месяца 2023 года составили:

По г.Сухум – при плане 266,9 млн руб. поступило 304,1 млн руб. выполнение 114%.

По Гагрскому району – при плане 74,7 млн руб. поступило 175,3 млн руб. выполнение 235%.

По Гудаутскому району – при плане 23,9 млн руб. поступило 37,0 млн руб. выполнение 155%.

По Сухумскому району – при плане 27,1 млн руб. поступило 33,5 млн руб. выполнение 124%.

По Гулрыпшскому району – при плане 13,0 млн руб. поступило 17,4 млн руб. выполнение 135%.

По Очамчырскому району – при плане 17,6 млн руб. поступило 13,6 млн руб. выполнение 77%.

По Ткуарчалскому району – при плане 4,3 млн руб. поступило 5,6 млн руб. выполнение 128%.

По Галскому району – при плане 6,4 млн руб. поступило – 12,1 млн руб. выполнение 190%.