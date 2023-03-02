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Абхазия Информ

ПРОВОДЯТСЯ ПРОВЕРКИ НА ПРЕДМЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ШКОЛАХ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА

Новости Четверг, 02 марта 2023 19:52
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ПРОВОДЯТСЯ ПРОВЕРКИ НА ПРЕДМЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ШКОЛАХ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА

Сухум. 2 марта 2023. Абхазия-Информ. С 27 февраля уроки в школах посещают специалисты Минпросвещения. Проверка на предмет использования в школах абхазского языка, продлится до 17 марта.

«Наша работа не носит карательный характер. При выявлении нарушений мы не будем применять никаких дисциплинарных взысканий в отношении преподавателей. Наша цель – помочь и подсказать», – говорит специалист начальных классов Минпросвещения Ирина Кутелия.

При этом она отметила, что даже в абхазских школах большинство учеников плохо владеют абхазским языком, а преподавание по многим предметам ведётся на русском языке.

«Мы понимаем, что во многом ответственность лежит на родителях, которые не разговаривают с детьми на родном языке, но нельзя исключать и роль преподавателя в освоение ребёнком родной речи», – подчеркнула Кутелия.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 02 марта 2023 19:59

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