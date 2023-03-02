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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ «МАНТЕРА-ГРУПП»

Новости Четверг, 02 марта 2023 19:46
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ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ «МАНТЕРА-ГРУПП»

Сухум. 2 марта 2023. Абхазия-Информ. АГУ посетили представители «Мантера-Групп» во главе с директором по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Красная Поляна» Львом Шагаровым. Состоялась их встреча с профессорско-преподавательским составом биолого-географического факультета и студентами направления «Туризм».

Во встрече приняли участие первый проректор АГУ, кандидат биологических наук, доцент Роман Дбар, проректор по международным связям и экономическим вопросам Максим Гвинджия, проректор по молодежной политике Медея Чегия, генеральный директор курорта «Красная Поляна» Яна Перепечаева, руководитель Департамента эксплуатации горного курорта – Тенгиз Лолуа.

Лев Шагаров провел лекцию на тему «Устойчивое развитие», где со студентами АГУ разобрал такие вопросы, как: сохранение планеты; состояние экологии; флора и фауна, проблема их вымирания, процентное соотношение на примерах регионов; природа и человек; климатический кризис и его последствия и др.

Далее студенты разделились на команды и приняли участие в игре, главной задачей которой было как можно больше правильно ответить на вопросы по актуальным темам.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 02 марта 2023 19:49

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