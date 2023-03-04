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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА И СЕРГЕЯ БАГАПШ

Новости Суббота, 04 марта 2023 17:09
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ПРЕЗИДЕНТ ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА И СЕРГЕЯ БАГАПШ

Сухум. 4 марта 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 13-й годовщине со дня смерти выдающегося государственного и политического деятеля, крупного ученого-востоковеда, Первого Президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба.

Аслан Бжания почтил его память у Мемориала Владислава Ардзинба в селе Нижняя Эшера Сухумского района.

В этот же день глава государства принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 74-летию со дня рождения второго Президента Республики Абхазия Сергея Багапш.

Аслан Бжания почтил память Сергея Багапш на месте его упокоения в селе Джгярда Очамчырского района.

В церемониях также приняли участие вице-президент Бадра Гунба, руководитель Администрации президента Джансух Нанба, посол Российской Федерации в Республике Абхазия Михаил Шургалин, руководители центральных и местных органов власти.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Суббота, 04 марта 2023 17:12

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