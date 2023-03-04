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Абхазия Информ

ПРЕГАБАЛИН В КАРМАНЕ

Новости Суббота, 04 марта 2023 17:16
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ПРЕГАБАЛИН В КАРМАНЕ

Сухум. 4 марта 2023. Абхазия-Информ. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, без цели сбыта, а также незаконный ввоз на территорию Абхазии психотропного вещества «Прегабалин» вменяется жителю столицы 1994 г.р. Колесникову Владимиру Руслановичу. Он был задержан после пересечения зоны таможенного контроля КПП «Псоу» сотрудниками УУР МВД и Оур УВД по Гагрскому району совместно с сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями государственного таможенного комитета.

В ходе личного досмотра гражданина Колесникова сотрудниками оперативных служб в кармане носимой им крутки были обнаружены капсулы психотропного вещества, порядка 10 грамм, что установлено в результате исследования в ЭКЦ МВД.

По данному факту в отношении задержанного по ч.1 ст. 223 и ч. 1 ст. 224 прим.1 УК РА следственным отделом УВД по Гагрскому району возбуждено уголовное дело. Решением суда Гагрского района Колесников заключён под стражу.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Суббота, 04 марта 2023 17:21

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