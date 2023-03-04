У ЖИТЕЛЯ ГУДАУТЫ ИЗЪЯТЫ НАРКОТИКИ В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 4 марта 2023. Абхазия-Информ . Наркотическое средство «метадон» в крупном размере и порядка 38 грамм психотропного вещества «Прегабалин» незаконно приобрел и ввез на территорию Республики Абхазия житель г. Гудаута Еник Алексей Зурабович 1977 г.р.

Оперативную информацию реализовали сотрудники управления уголовного розыска МВД и ОУР Гагрского УВД совместно с сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями государственного таможенного комитета.

В результате личного досмотра гражданина Еник, проведённого в служебном порядке сотрудниками милиции в правом кармане носимой куртки были обнаружены наркотические средства, принадлежность которых к таковым определена экспертами ЭКЦ МВД РА.

В отношении Алексея Еник следственным отделом Гагрского РУВД по ч.2 ст. 223 и ч.2 ст. 224 прим1 УК РА возбуждено уголовное дело.

Решением суда Гагрского района он заключен под стражу. Расследование продолжается.

Об этом сообщает сайт МВД.