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Абхазия Информ

У ЖИТЕЛЯ ГУДАУТЫ ИЗЪЯТЫ НАРКОТИКИ В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Новости Суббота, 04 марта 2023 17:22
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У ЖИТЕЛЯ ГУДАУТЫ ИЗЪЯТЫ НАРКОТИКИ В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 4 марта 2023. Абхазия-Информ. Наркотическое средство «метадон» в крупном размере и порядка 38 грамм психотропного вещества «Прегабалин» незаконно приобрел и ввез на территорию Республики Абхазия житель г. Гудаута Еник Алексей Зурабович 1977 г.р.

Оперативную информацию реализовали сотрудники управления уголовного розыска МВД и ОУР Гагрского УВД совместно с сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями государственного таможенного комитета.

В результате личного досмотра гражданина Еник, проведённого в служебном порядке сотрудниками милиции в правом кармане носимой куртки были обнаружены наркотические средства, принадлежность которых к таковым определена экспертами ЭКЦ МВД РА.

В отношении Алексея Еник следственным отделом Гагрского РУВД по ч.2 ст. 223 и ч.2 ст. 224 прим1 УК РА возбуждено уголовное дело.

Решением суда Гагрского района он заключен под стражу. Расследование продолжается.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Суббота, 04 марта 2023 17:27

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