ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАНЕЕ СОВЕРШЕННОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Как ранее сообщалось, 28 февраля текущего года судом г. Сухум в удовлетворении ходатайства органа предварительно следствия об избрании меры пресечения в отношении задержанного Минджия Л. Л. было отказано. В отношении последнего избрана мера пресечения в виде залога в размере 5000 МРОТ (триста тысяч рублей) – при внесении залога подозреваемого Минджия Л. Л. освободить из ИВС МВД.

Сухум. 4 марта 2023. Абхазия-Информ . Согласно постановлению суда г. Сухум об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого Минджия Л. Л. заключен под стражу сроком на 1 месяц.

В случае невнесения указанной суммы, являющейся предметом залога, будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении подозреваемого Минджия Л. Л. меры пресечения в виде заключения под стражу. В установленный судом срок средства на депозитный счет МВД РА не поступили.

3 марта текущего года гражданин Минджия привлечен в качестве обвиняемого, последнему вменяется преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 29 и ч. 4 ст. 156 УК РА – покушение на мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана или злоупотреблением доверия в особо крупном размере. Последний был задержан на месте преступления с поличным в результате проведения ОРМ «Оперативный эксперимент» сотрудниками УЭБ и ПК при силовой поддержке СОБР МВД. Расследование проводит следственное управление МВД Абхазии.

МВД сообщает, если кто-то пострадал в результате противоправной деятельности данного гражданина или владеет информацией об иных потерпевших лицах просьба обратиться в УЭБ и ПК МВД и следственное управление МВД Абхазии или на телефон доверия +7 940 920-20-95 посредством мессенджера WhatsApp, Telegram.

Об этом сообщает сайт МВД.