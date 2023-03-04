НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Сухум. 4 марта 2023. Абхазия-Информ . Обвинение в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия предъявлено гражданину Кутарба Р. С. Пистолет системы Токарева с 7-ю патронами калибра 7,62 мм к нему обнаружен и изъят в результате личного досмотра жителя столицы Кутарба Романа Славиковича 1983 г.р.

Он задержан в ходе реализации оперативной информации сотрудниками ОУР 1-го ОМ УВД по г. Сухум. Согласно справке ЭКЦ МВД РА вышеуказанный пистолет технически исправен и пригоден для производства выстрелов, а патроны являются боевыми.

По данному факту органом предварительного расследования столичного УВД по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РА возбужденного уголовное дело и принято к производству. Гражданин Кутарба содержится под домашним арестом.

Об этом сообщает сайт МВД.