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Абхазия Информ

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Новости Суббота, 04 марта 2023 17:31
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НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Сухум. 4 марта 2023. Абхазия-Информ. Обвинение в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия предъявлено гражданину Кутарба Р. С. Пистолет системы Токарева с 7-ю патронами калибра 7,62 мм к нему обнаружен и изъят в результате личного досмотра жителя столицы Кутарба Романа Славиковича 1983 г.р.

Он задержан в ходе реализации оперативной информации сотрудниками ОУР 1-го ОМ УВД по г. Сухум. Согласно справке ЭКЦ МВД РА вышеуказанный пистолет технически исправен и пригоден для производства выстрелов, а патроны являются боевыми.

По данному факту органом предварительного расследования столичного УВД по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РА возбужденного уголовное дело и принято к производству. Гражданин Кутарба содержится под домашним арестом.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Суббота, 04 марта 2023 17:37

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