ГЕРМАН АРДЖЕНИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ «ЮНОСТЬ РОССИИ» ПО БОКСУ
Сухум. 6 марта 2023. Абхазия-Информ. Герман Арджения стал победителем Всероссийских соревнований РОФСО «Юность России» по боксу, которые проходили с 26 февраля по 4 марта в станице Суворовской Ставропольского края. Герман выступал в весовой категории 60 кг. Турнир являлся отборочным на первенство России.
Герман Арджения – мастер спорта Абхазии и России, серебряный и бронзовый призер первенств России, чемпион и серебряный призер первенств ЦФО, победитель первенства Московской области, многократный победитель международных турниров.
Является воспитанником тренеров Элизбара Джологуа и Эдгара Крия.
Сейчас спортсмен тренируется в училище олимпийского резерва № 3 Московской области под руководством тренеров Александра Подольского и Георгия Закирничного.