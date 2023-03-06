ГЕРМАН АРДЖЕНИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ «ЮНОСТЬ РОССИИ» ПО БОКСУ

Сухум. 6 марта 2023. Абхазия-Информ. Герман Арджения стал победителем Всероссийских соревнований РОФСО «Юность России» по боксу, которые проходили с 26 февраля по 4 марта в станице Суворовской Ставропольского края. Герман выступал в весовой категории 60 кг. Турнир являлся отборочным на первенство России.