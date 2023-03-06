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Абхазия Информ

ГЕРМАН АРДЖЕНИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ «ЮНОСТЬ РОССИИ» ПО БОКСУ

Новости Понедельник, 06 марта 2023 20:03
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ГЕРМАН АРДЖЕНИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ «ЮНОСТЬ РОССИИ» ПО БОКСУ

Сухум. 6 марта 2023. Абхазия-Информ. Герман Арджения стал победителем Всероссийских соревнований РОФСО «Юность России» по боксу, которые проходили с 26 февраля по 4 марта в станице Суворовской Ставропольского края. Герман выступал в весовой категории 60 кг. Турнир являлся отборочным на первенство России.

Герман Арджения – мастер спорта Абхазии и России, серебряный и бронзовый призер первенств России, чемпион и серебряный призер первенств ЦФО, победитель первенства Московской области, многократный победитель международных турниров.

Является воспитанником тренеров Элизбара Джологуа и Эдгара Крия.

Сейчас спортсмен тренируется в училище олимпийского резерва № 3 Московской области под руководством тренеров Александра Подольского и Георгия Закирничного.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 06 марта 2023 20:15

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