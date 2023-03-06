В СУХУМЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ

Сухум. 6 марта 2023. Абхазия-Информ. В Сухуме впервые за послевоенный период состоялись соревнования по художественной гимнастике. Секция художественной гимнастики открылась в ДЮСШ №1 Сухума только в январе 2023 года. Тренирует гимнасток приглашенный тренер из Краснодарского края Ирина Китаева.

В секции занимается около 80 девочек 2009-2011 годов рождения. В открытом первенстве ДЮСШ приняли участие воспитанницы детской спортивной школы и приглашенная группа из военного городка.

В соревновании участвовало более 100 человек. Несмотря на короткий срок занятий, девочки показали свои умения.

Все участницы соревнований были награждены грамотами Управления образования, подарками от Федерации художественной гимнастики Абхазии и спонсора соревнований фирмы «Магнит».