 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Март 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ

Новости Понедельник, 06 марта 2023 20:17
Оцените материал
(0 голосов)
В СУХУМЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ

Сухум. 6 марта 2023. Абхазия-Информ. В Сухуме впервые за послевоенный период состоялись соревнования по художественной гимнастике. Секция художественной гимнастики открылась в ДЮСШ №1 Сухума только в январе 2023 года. Тренирует гимнасток приглашенный тренер из Краснодарского края Ирина Китаева.

В секции занимается около 80 девочек 2009-2011 годов рождения. В открытом первенстве ДЮСШ приняли участие воспитанницы детской спортивной школы и приглашенная группа из военного городка.

В соревновании участвовало более 100 человек. Несмотря на короткий срок занятий, девочки показали свои умения.

Все участницы соревнований были награждены грамотами Управления образования, подарками от Федерации художественной гимнастики Абхазии и спонсора соревнований фирмы «Магнит».

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 06 марта 2023 20:18

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ГЕРМАН АРДЖЕНИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ «ЮНОСТЬ РОССИИ» ПО БОКСУ 70 ЛЕТ ВИТАЛИЮ КАЦБА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.