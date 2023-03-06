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Абхазия Информ

70 ЛЕТ ВИТАЛИЮ КАЦБА

Новости Понедельник, 06 марта 2023 20:19
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70 ЛЕТ ВИТАЛИЮ КАЦБА

Сухум. 6 марта 2023. Абхазия-Информ. Виталию Янковичу Кацба – живописцу, театральному художнику, члену Союза Художников СССР, Союза Художников Абхазии и Союза Художников России, Заслуженному художнику Абхазии и Заслуженному работнику культуры Абхазии, главному художнику Абхазского государственного драматического театра им. С.Я.Чанба исполнилось 70 лет.

Министр культуры Республики Абхазия Даур Кове поздравил Виталия Кацба с юбилеем:

«Уважаемый Виталий Янкович!

Вы вносите неоценимый вклад в воспитание подрастающего поколения, немало времени уделяя педагогической деятельности, делитесь секретами мастерства с детьми, прививая им чувство прекрасного и любовь к искусству.

Вы профессионал театрального дела, за Вашими плечами десятилетия работы с главным художником Абхазского театра, сотрудничество с лучшими абхазскими и российскими режиссёрами. За последние годы в Государственном русском театре драмы им.Ф. Искандера Вы выступили в качестве художника-постановщика ряда крупных значимых проектов.

Вы широко известны как талантливый художник-живописец, признанный лучшим художником года в 2006 и 2013 годах.

Желаю Вам, Виталий Янкович, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в реализации интересных проектов».

Работы Виталия Кацюа хранятся в Национальной картинной галерее Республики Абхазии, в частных галереях и коллекциях России, СНГ, Италии, Германии, Канады, Турции и Швейцарии.

С 1987 по 1999 год В. Кацба на посту главного художника театра оформил несколько спектаклей. Среди них:   « Берег» Ю. Бондарева, « Кьеджинские перепалки» К. Гольдони, «Царь Леон» А. Агрба,   «Пастух Махаз» Ф. Искандера, «Олибей» Д. Чачхалия. Во время успешных гастролей Абхазского драматического театра по странам Ближнего и Дальнего Зарубежья не раз были отмечены костюмы и декорации, выполненные Виталием.

Конец 1980-х начало 1990 годов были для него творчески насыщенными. Так, в 1989 году в Польше, в г. Устке, он создал более десяти пейзажей. Среди них : «Причал».( холст, масло) и «Утро в Устке». ( холст, масло). В 1991 году Виталий участвовал в выставке абхазских художников в Генуе, где были представлены: «Набережная Сухума» (1990 г., холст, масло) и два польских пейзажа, написанных во время творческой командировки в Устке.

В 2009 году Российская академия художеств награждает дипломом и благодарит за участие в выставке « Диалог культур в пространстве академической школы» в Москве и Париже.

В 2006 и 2013 гг. Виталию Кацба присуждена премия Министерства культуры Абхазии «Лучший художник года».

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 06 марта 2023 20:31

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