70 ЛЕТ ВИТАЛИЮ КАЦБА
Сухум. 6 марта 2023. Абхазия-Информ. Виталию Янковичу Кацба – живописцу, театральному художнику, члену Союза Художников СССР, Союза Художников Абхазии и Союза Художников России, Заслуженному художнику Абхазии и Заслуженному работнику культуры Абхазии, главному художнику Абхазского государственного драматического театра им. С.Я.Чанба исполнилось 70 лет.
Министр культуры Республики Абхазия Даур Кове поздравил Виталия Кацба с юбилеем:
«Уважаемый Виталий Янкович!
Вы вносите неоценимый вклад в воспитание подрастающего поколения, немало времени уделяя педагогической деятельности, делитесь секретами мастерства с детьми, прививая им чувство прекрасного и любовь к искусству.
Вы профессионал театрального дела, за Вашими плечами десятилетия работы с главным художником Абхазского театра, сотрудничество с лучшими абхазскими и российскими режиссёрами. За последние годы в Государственном русском театре драмы им.Ф. Искандера Вы выступили в качестве художника-постановщика ряда крупных значимых проектов.
Вы широко известны как талантливый художник-живописец, признанный лучшим художником года в 2006 и 2013 годах.
Желаю Вам, Виталий Янкович, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в реализации интересных проектов».
Работы Виталия Кацюа хранятся в Национальной картинной галерее Республики Абхазии, в частных галереях и коллекциях России, СНГ, Италии, Германии, Канады, Турции и Швейцарии.
С 1987 по 1999 год В. Кацба на посту главного художника театра оформил несколько спектаклей. Среди них: « Берег» Ю. Бондарева, « Кьеджинские перепалки» К. Гольдони, «Царь Леон» А. Агрба, «Пастух Махаз» Ф. Искандера, «Олибей» Д. Чачхалия. Во время успешных гастролей Абхазского драматического театра по странам Ближнего и Дальнего Зарубежья не раз были отмечены костюмы и декорации, выполненные Виталием.
Конец 1980-х начало 1990 годов были для него творчески насыщенными. Так, в 1989 году в Польше, в г. Устке, он создал более десяти пейзажей. Среди них : «Причал».( холст, масло) и «Утро в Устке». ( холст, масло). В 1991 году Виталий участвовал в выставке абхазских художников в Генуе, где были представлены: «Набережная Сухума» (1990 г., холст, масло) и два польских пейзажа, написанных во время творческой командировки в Устке.
В 2009 году Российская академия художеств награждает дипломом и благодарит за участие в выставке « Диалог культур в пространстве академической школы» в Москве и Париже.
В 2006 и 2013 гг. Виталию Кацба присуждена премия Министерства культуры Абхазии «Лучший художник года».
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