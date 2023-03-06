СУХУМСКИЕ СПОРТСМЕНЫ СТАЛИ БРОНЗОВЫМИ ПРИЗЕРАМИ «КУБКА ПОВОЛЖЬЯ»

Сухум. 6 марта 2023. Абхазия-Информ. Спортсмены секции каратэ кекусинкай Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум участвовали в 21-ом Открытом Кубке Волгоградской области по киокушинкай, кумитэ и ката «Кубок Поволжья» в городе Волжском Волгоградской области.

Всего в соревнованиях приняли участие до 350 спортсменов в возрасте от 6 до 17 лет в составе 8 команд из Волгограда, Волжского, Котельникова, Краснодара, Астрахани, Ростова-на-Дону, Камышина и Республики Абхазия.

По итогам турнира Самед Бабаев и Илья Анкваб завоевали бронзовые медали.

Тренируются спортсмены под руководством заслуженного тренера Абхазии, президента Федерации каратэ кекусинкай Абхазии Виталия Читанава.