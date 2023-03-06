 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Март 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СУХУМСКИЕ СПОРТСМЕНЫ СТАЛИ БРОНЗОВЫМИ ПРИЗЕРАМИ «КУБКА ПОВОЛЖЬЯ»

Новости Понедельник, 06 марта 2023 20:33
Оцените материал
(0 голосов)
СУХУМСКИЕ СПОРТСМЕНЫ СТАЛИ БРОНЗОВЫМИ ПРИЗЕРАМИ «КУБКА ПОВОЛЖЬЯ»

Сухум. 6 марта 2023. Абхазия-Информ. Спортсмены секции каратэ кекусинкай Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум участвовали в 21-ом Открытом Кубке Волгоградской области по киокушинкай, кумитэ и ката «Кубок Поволжья» в городе Волжском Волгоградской области.

Всего в соревнованиях приняли участие до 350 спортсменов в возрасте от 6 до 17 лет в составе 8 команд из Волгограда, Волжского, Котельникова, Краснодара, Астрахани, Ростова-на-Дону, Камышина и Республики Абхазия.

По итогам турнира Самед Бабаев и Илья Анкваб завоевали бронзовые медали.

Тренируются спортсмены под руководством заслуженного тренера Абхазии, президента Федерации каратэ кекусинкай Абхазии Виталия Читанава.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 06 марта 2023 20:35

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « 70 ЛЕТ ВИТАЛИЮ КАЦБА ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «СПАСЕМ МИР ОТ МУСОРА» ПРЕДСТАВЯТ В СУХУМЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.